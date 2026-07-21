Золотое чутье: кто составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство РПЛ

О красно-белых в контексте конкуренции с «Зенитом» в борьбе за чемпионство говорить чуть проще. Как минимум потому, что «Спартак» уже сыграл с петербуржцами официальный матч — за Суперкубок России. И этот матч подопечные испанца Хуана Карседо реально могли выиграть, потому что они объективно смотрелись лучше. Это после игры подтвердили даже игроки «Зенита» — в частности Александр Соболев, Ваня Дркушич и Игорь Дивеев. Да и главный тренер петербуржцев Сергей Семак признал, что качество игры его команды оставляло желать лучшего.