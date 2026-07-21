Золотое чутье: кто составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство РПЛ

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует уже в пятницу матчем ЦСКА — «Балтика». Действующий чемпион «Зенит» вновь подходит к турниру в статусе главного фаворита, однако его преимущество над конкурентами уже не выглядит безусловным. Петербуржцы заметно усилились летом, но матч за Суперкубок показал, что команда Сергея Семака пока далека от оптимальной формы. Главными преследователями чемпиона на старте сезона выглядят «Краснодар» и «Спартак».
Как «Зенит» подготовился к защите титула
Действующий чемпион России, как и положено по статусу, стал хедлайнером летнего трансферного окна, совершив самую дорогую в это трансферное окно покупку среди всех клубов РПЛ.
Отныне Александр Соболев будет конкурировать за место в центре нападения петербургского клуба с 22-летним бразильцем Фелипе Аугусто — за него «Зенит» выложил турецкому «Трабзонспору» €15 млн. Также сине-бело-голубые усилили центр обороны, приобретя 27-летнего колумбийца Кевина Андраде у «Балтики» за €3,5 млн.
В числе покинувших петербургскую команду — защитник Арсен Адамов и полузащитник Ярослав Михайлов. Оба в качестве свободных агентов подписались с клубами из нижней части РПЛ — «Ахматом» и «Ростовом» соответственно. Завершивший игровую карьеру Михаил Кержаков стал тренером вратарей «Зенита», а полузащитник Ильзат Ахметов остался без клуба после истечения контракта с сине-бело-голубыми.
В шести предсезонных матчах «Зенит» одержал четыре победы — над «Ленинградцем» (4:0), махачкалинским «Динамо» (2:0), узбекским «Нефтчи» (4:1) и сербской «Црвеной Звездой» (3:1) — и дважды сыграл вничью, разойдясь по 1:1 во второй игре с «Динамо» и с аргентинской «Химнасией».
В ворота «Нефтчи» и «Црвены» новичок Аугусто сумел забить по одному мячу. А вот его конкурент по позиции, Соболев, оказался вдвое результативнее — по голу в ворота «Ленинградца», «Химнасии», «Нефтчи» и «Црвены» (с пенальти).
Перед стартом РПЛ «Зенит» уже успел провести первую официальную игру — в битве за Суперкубок России петербуржцы переиграли московский «Спартак» лишь в серии пенальти (основное время матча закончилось со счетом 1:1 благодаря голу Соболева с пенальти в добавленные ко второму тайму минуты). И этот матч показал: «Зенит» далеко не идеален, а значит его шансы на защиту титула в предстоящем сезоне абсолютно не стопроцентные.
Но кто же навяжет команде Сергея Семака конкуренцию в борьбе за чемпионство?
«Краснодар» — без Сперцяна, но с амбициями
После провальной операции по защите чемпионского титула «быки» решились на значительные изменения в составе. Главным событием, конечно же, стала продажа не просто полузащитника, а капитана и лидера команды, Эдуарда Сперцяна, за внушительные €21,9 млн. Но… не в Европу, как ожидалось, а в Саудовскую Аравию, в клуб «Аль-Ахли». Эдо стал одноклубником таких известных по европейским меркам футболистов, как Франсишку Тринкау, Айван Тоуни, Мери Демираль и своего тезки Менди, некогда защищавшего ворота лондонского «Челси».
Одним уходом Сперцяна дело не ограничилось. Летом «Краснодар» также покинули уругвайский защитник Джованни Гонсалес, перешедший в аргентинский «Ривер Плейт», нигерийский вингер Олакунле Олусегун, ставший для «Ростова» своего рода «компенсацией» за Илью Вахания и Даниила Уткина, а также бразильский крайний нападающий Виктор Са, подписавший контракт с «Сан-Паулу» в качестве свободного агента.
В числе новоприбывших в «Краснодар» оказалось много известных имен. Уход Сперцяна «быки» компенсировали приобретением 25-летнего бразильца Кристиана из «Крузейро» за €9,6 млн. Он способен закрыть не только центр поля, но и правый фланг. Среди остальных новичков — только россияне: на подмену возрастному, 33-летнему Джону Кордобе за €7,3 млн из «Локомотива» был куплен 28-летний Дмитрий Воробьев, на место Гонсалеса — Вахания, а для глубины состава в центр полузащиты, помимо Уткина, — 33-летний Магомед Оздоев, ранее игравший в греческом ПАОКе. Оба полузащитника были подписаны «Краснодаром» бесплатно.
Перед началом нового сезона РПЛ «Краснодар» провел четыре товарищеских матча на полях своей академии: обыграли в «дерби Краснодарского края» ПСК (5:1) и «Висту» 4:0, а также уступили «Ростову» (3:4) и сыграли вничью с «Балтикой» (1:1).
Но пока непонятно, как проявит себя Кристиан. Если будет играть не лучше Сперцяна, «Краснодар» вряд ли вновь отберет у «Зенита» чемпионский титул. Пока что шансы на золото — 20−30%.
«Спартак» — на равных с чемпионом
О красно-белых в контексте конкуренции с «Зенитом» в борьбе за чемпионство говорить чуть проще. Как минимум потому, что «Спартак» уже сыграл с петербуржцами официальный матч — за Суперкубок России. И этот матч подопечные испанца Хуана Карседо реально могли выиграть, потому что они объективно смотрелись лучше. Это после игры подтвердили даже игроки «Зенита» — в частности Александр Соболев, Ваня Дркушич и Игорь Дивеев. Да и главный тренер петербуржцев Сергей Семак признал, что качество игры его команды оставляло желать лучшего.
Всё это значит не только то, что «Зениту» есть в чем прибавлять, но и то, что «Зенит» в целом не выглядит неуязвимым. По крайней мере, на данный момент. И если ситуация не сильно изменится, те же «Краснодар» и «Спартак» могут этим воспользоваться.
На трансферном рынке красно-белые работают по принципу «главное — качество, а не количество». Новичок пока только один. Зато какой: 24-летний испанский защитник Виктор Парада, перешедший из «Алавеса» за €5 млн. Парада способен закрыть как центр обороны, так и левый край, где стало еще свободнее после ухода португало-молдаванина Олега Рябчука, который, как и нападающие Тео Бонгонда и Антон Заболотный, сейчас находятся без клуба.
До игры с «Зенитом» спартаковцы провели четыре товарищеских матча: обыграли тезок из Костромы (1:0) и «Крылья Советов» (3:2), сыграли вничью с казанским «Рубином» (0:0) и проиграли «Локомотиву» (0:2).
В отдельно взятом матче против «Зенита» игроки «Спартака» продемонстрировали футбол достойного уровня. Но одного этого по ходу сезона будет мало для борьбы за чемпионство. Оно в том числе добывается в матчах с неуступчивыми представителями нижней части таблицы. А вот с ними как раз у «Спартака» порой и возникают проблемы. Шансы красно-белых на чемпионство оцениваем в 5−10%. Но за место в тройке они точно должны побороться.
Алексей Михайлов