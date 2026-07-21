«Не меняли Соболева до последней минуты — видели, как он заряжен»

Футболисты петербургского «Зенита» начали новый сезон с победы в Суперкубке России. 18 июля они провели в Нижнем Новгороде матч против московского «Спартака». Подопечные Сергея Семака до самого конца проигрывали столичному клубу 0:1, но смогли сравнять счет в основное время благодаря голу Александра Соболева с пенальти. А затем победили 4:2 в послематчевой серии пенальти.
В интервью «Известиям» ассистент главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук оценил прошедший матч, поделился мнением о конкуренции в борьбе за победу в предстоящем чемпионате России, отметил игру и мотивацию Соболева, высказался об усилении состава петербургской команды и выразил надежду на скорое возвращение наших клубов на международную арену.
«В РПЛ достаточно команд, которые претендуют на титул»
— Как вам игра «Зенита» в Суперкубке против «Спартака»?
— Второй тайм мы играли лучше, чем первый. Создали опасные моменты, оказывали хорошее давление на соперника. Разумеется, пытались усиливать игру в атаке. И нам это удалось — заработали пенальти на последних минутах, а дальше смогли вырвать победу в таком важном для нас матче на старте сезона и взять Суперкубок. Выиграли титул — это радостно вдвойне. Конечно, не думали о том, чтобы сделать это так — отыграться в конце и потом победить в серии пенальти. Мы просто хотели выиграть. Но в итоге основное время сыграли вничью, а дальше футбольная лотерея определила, кто лучше. К счастью, это были мы. Рады нашей победе. Благодарим наших болельщиков. На Суперкубке спартаковских фанатов было больше, но наши кричали и поддерживали нас как могли всю игру. Это вдвойне приятно и круто.
— Весной вы проиграли «Спартаку» по пенальти в Кубке России, тогда соперник в конце основного времени заменил вратаря — сменивший Александра Максименко Илья Помазун был успешен в той серии. Теперь в Суперкубке до конца играл Максименко, и «Зенит» победил. Тренерский штаб как-то изучал перед игрой, кому из вратарей «Спартака» как надо бить пенальти?
— Ну в этот раз, думаю, «Спартак» не ожидал, что мы отыграемся в конце, поэтому до последнего держал на поле Максименко (улыбается). И, если память не изменяет, у красно-белых уже не оставалось замен к моменту, когда мы сравняли счет. Что касается нас, то мы, естественно, отрабатывали пенальти. Но, как сказал Сергей Богданович [Семак], отрабатывай их или не отрабатывай, всё равно большое значение имеет психология. Иногда она подводит даже тех пенальтистов, которые обычно не промахиваются. Так что это в некотором роде лотерея, но ее результат очень зависит от психологической устойчивости бьющих. Хочется сказать спасибо нашим ребятам, что в этот раз они ее проявили.
— Вас устраивает текущая готовность команды к сезону?
— Поскольку это был первый матч, обе команды были готовы хорошо. «Спартак» показал хорошее движение, мы тоже продемонстрировали ожидаемую игру. Хотя в первом тайме нам не удалось схватить нужный игровой ритм. Потому что до этого у нас были только товарищеские матчи — это не совсем то же самое, что официальные, тем более за трофей, как в случае с Суперкубком. Поэтому были трудности, но мы хотели выиграть и прибавили во втором тайме. Тем не менее функционально еще есть куда прибавлять.
— «Спартак» произвел впечатление команды, которая может навязать «Зениту» борьбу за чемпионство в новом сезоне?
— Вы ведь видели, какая в прошлые сезоны была сложная борьба до последнего тура. Всё решалось в последних турах. Поэтому не буду говорить, что именно «Спартак» будет с нами биться в предстоящем чемпионате, но есть достаточно много команд, которые претендуют на титул. Не хочу про каждую из них отдельно говорить, но думаю, что в новом сезоне будет такая же борьба за золото, как и в предыдущих. Победит сильнейший. И мы приложим максимум усилий, чтобы снова стать первыми. Важно хорошо стартовать — не так, как в прошлом году. Сейчас сделан первый шаг в виде победы в Суперкубке. Но чемпионат будет длиться долго. И важно будет на длинной дистанции показывать хороший футбол. А от нас ждут феерической игры, которую мы можем показывать.
— То есть за чемпионство можете побороться не только вы и «Краснодар», как в прошлые два сезона?
— Каждый год те или иные клубы заявляют о желании участвовать в чемпионской гонке. Но так случилось, что в прошлые три сезона в ней были мы и «Краснодар», плюс два года назад «Динамо». Однако на многое способны и «Спартак», и ЦСКА, и «Локомотив», и «Балтика». Радует, что чемпионат непредсказуем. Нет явного фаворита. Естественно, с учетом того, сколько выиграл «Зенит», задачи перед нами всегда ставятся такие, что надо побеждать во всех турнирах, в которых мы участвуем. И прошедший Суперкубок — не исключение. Надеюсь, что мы будем прибавлять, побеждать и радовать болельщиков.
«В условиях здоровой конкуренции растет и мотивация»
— Два года назад «Зенит» усилился группой ярких россиян во главе с Александром Соболевым и Максимом Глушенковым. В мае Соболев впервые стал чемпионом, а Глушенков вообще первый трофей в карьере выиграл. Чувствуется, что они с тех пор стали еще более уверенными в себе?
— Важно, когда ты идешь к своей мечте, цели и приходишь к ней. Но и нельзя терять мотивацию, когда ты к ней пришел. Надо сохранять стремление к победе. Я недавно прочитал интервью Саши Соболева, где он сказал: «Чемпионат я уже выиграл — теперь хочу выиграть Суперкубок». И вот мы видели, как он безупречно играл сейчас в Суперкубке. Реализовал пенальти в самые важные моменты — сначала сравнял счет в концовке основного времени, а потом в послематчевой серии забил победный одиннадцатиметровый. И думаю, он, как и другие ребята, дальше останется голодным до побед. Насытиться ими вообще очень сложно, если ты приходишь к успеху через мучения, страдания, эмоции, радости, слезы, поддержку родных и близких. Такое не забывается. И счастье, когда у спортсмена есть мотивация побеждать дальше.
— За счет чего Соболев так выдерживал прессинг со стороны спартаковских трибун, особенно когда прямо перед ними бил пенальти в конце основного времени?
— Он был очень мотивирован на этот матч. Пусть у него не всё получалось, но Саша двигался, старался. Мы его поэтому и не меняли до последней минуты — видели, что он в порядке, что он заряжен. Естественно, у него была мотивация доказать и показать себя. К тому же у нас очень хорошая конкуренция в составе. Она повышает качество. В условиях здоровой конкуренции растет и мотивация. Саша здесь не исключение. Есть борьба за место в основном составе, за игру на футбольном поле. И каждый хочет ее выиграть, поэтому показывает себя с лучшей стороны в тренировочном процессе.
— Эту конкуренцию нужно усиливать? До конца лета «Зениту» нужны еще новые игроки?
— Это зависит от главного тренера. От того, будем мы изменять игровую схему или нет. Мы рады тому, что усиления у нас уже есть, что появился второй нападающий Фелипе Аугусто. В любом случае всегда хочется еще, если найдутся игроки, которые сильнее тех, кто уже есть. Но у нас и сейчас очень сильная хорошая команда с квалифицированными футболистами.
— Каким образом может поменяться схема игры «Зенита»?
— Если помните, мы в прошлом сезоне играли где-то не в четыре защитника, а в пять — вернее, в три центральных. Переходили на игру и в два нападающих, и в ромб в средней линии. Схема у нас меняется в зависимости от состояния игроков, потребностей команды и взглядов главного тренера. Здорово, что у нас состав довольно гибкий, и позволяет так варьировать тактику.
— В последние недели, когда читаете новости про снятие санкций с Олимпийского комитета России, про возможное совещание ФИФА по российскому футболу, у вас появляется надежда, что скоро наши клубы могут вернуть в еврокубки?
— Мы, конечно, ждем, когда вернемся. Хочется играть на международной арене, но мы должны подчиняться тем правилам, которые есть. Вопрос возвращения в еврокубки не зависит от нас — футболистов и тренеров. Поэтому надо сейчас показывать хорошую игру там, где мы участвуем. И меня радует, что развитие чемпионата России идет, что есть конкуренция на внутренней арене. Многие игроки сюда приезжают и хотят выступать здесь — это самое главное. Но если будет возвращение, все будут рады. Надеюсь, мы будем готовы к этому и сможем показать свои лучшие качества на европейской арене, навязать там борьбу сильнейшим командам.
Алексей Фомин