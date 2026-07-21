«Не меняли Соболева до последней минуты — видели, как он заряжен»

— Важно, когда ты идешь к своей мечте, цели и приходишь к ней. Но и нельзя терять мотивацию, когда ты к ней пришел. Надо сохранять стремление к победе. Я недавно прочитал интервью Саши Соболева, где он сказал: «Чемпионат я уже выиграл — теперь хочу выиграть Суперкубок». И вот мы видели, как он безупречно играл сейчас в Суперкубке. Реализовал пенальти в самые важные моменты — сначала сравнял счет в концовке основного времени, а потом в послематчевой серии забил победный одиннадцатиметровый. И думаю, он, как и другие ребята, дальше останется голодным до побед. Насытиться ими вообще очень сложно, если ты приходишь к успеху через мучения, страдания, эмоции, радости, слезы, поддержку родных и близких. Такое не забывается. И счастье, когда у спортсмена есть мотивация побеждать дальше.