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Футболист «Зенита» Ерохин оценил вероятность завершения карьеры после сезона

Полузащитник отметил, что пока у него сохраняется мотивация помогать команде.

Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Нападающий петербургского «Зенита» Александр Ерохин пока не знает, будет ли предстоящий сезон для него последним в карьере. Об этом он рассказал ТАСС.

В июне 36-летний Ерохин продлил контракт с «Зенитом» на сезон.

«Может ли быть последний сезон? В наше время никто не знает, что будет завтра, а что будет через год — сложно загадывать, поэтому посмотрим. Может сложиться по-разному, поэтому всегда надеемся на лучшее и готовимся к худшему, работаем, чтобы команда побеждала и радовала болельщиков, — сказал Ерохин. — Не исключаю и не подтверждаю, что может быть последний сезон. Я думаю, что все будет зависеть и от того, как команда проведет сезон, от моего личного состояния, моего личного желания. Посмотрим. На сегодняшний момент есть и мотивация, и желание помогать команде, продолжать поддерживать хорошую форму, чтобы выходить где-то на 90 минут, где-то после перерыва. Помогать команде — самая главная мотивация для меня».

Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. В составе команды он семь раз становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка России и пять раз выигрывал суперкубок страны. В 273 играх за петербургский клуб футболист забил 46 мячей. За сборную России полузащитник провел 32 матча и отметился 4 голами.