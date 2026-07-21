Представитель Адамова — о переговорах с «Зенитом» по контракту: «Пока что прослеживается сценарий Кругового»

— Не всегда наши желания совпадают с тем, что есть в реальности. Слишком много нюансов, хотя по-футбольному «Зенит», очевидно, лучшая команда России, и Санкт-Петербург — лучший город, — сказал Ливанов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.