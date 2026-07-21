Представитель Адамова — о переговорах с «Зенитом» по контракту: «Пока что прослеживается сценарий Кругового»

Кирилл Ливанов, представитель вратаря «Зенита» Дениса Адамова, высказался о ситуации с продлением контракта футболиста.
Действующее соглашение 28-летнего голкипера с петербургским клубом истекает летом 2027 года.
— Недавно в СМИ появилась информация, что переговоры по продлению контракта Дениса Адамова с «Зенитом» идут трудно. Так ли это?
— Пока что прослеживается сценарий Кругового.
— Вам поступило предложение о продлении контракта?
— Задайте вопрос Константину Георгиевичу Зырянову, он уполномочен в данном вопросе.
— То есть загвоздка в переговорном процессе?
— Какие могут быть загвоздки? Денис Андреевич — лучший игрок «Зенита».
— Адамов хотел бы остаться в «Зените»?
— Не всегда наши желания совпадают с тем, что есть в реальности. Слишком много нюансов, хотя по-футбольному «Зенит», очевидно, лучшая команда России, и Санкт-Петербург — лучший город, — сказал Ливанов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.