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Соболев высказался об отсутствии жребия при серии пенальти в матче за Суперкубок

Форвард «Зенита» Александр Соболев в беседе с «РБ Спорт» объяснил, почему команде Сергея Семака было легче настроиться на серию пенальти в матче за OLIMPBET Суперкубок России, чем «Спартаку».

Источник: Рейтинг Букмекеров

Встреча состоялась 18 июля на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Победу в матче в серии пенальти (1:1 4:2) праздновали футболисты «Зенита».

— Вам не кажется, что «Спартак» подсдулся после этого пенальти и после того, как не дали провести жеребьевку ворот? — вопрос Соболеву.

— Про жеребьевку не знаю, я узнал про все уже только после самой серии. Но пенальти на 95-й минуте для нас — эмоциональный подъем, для них — эмоциональный спад, да он бы у любой команды был. Думаю, что в серии пенальти нам было чуть-чуть полегче, — сказал Соболев.

Для команды из Санкт-Петербурга этот Суперкубок стал десятым в клубной коллекции.

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