Соболев высказался об отсутствии жребия при серии пенальти в матче за Суперкубок

— Про жеребьевку не знаю, я узнал про все уже только после самой серии. Но пенальти на 95-й минуте для нас — эмоциональный подъем, для них — эмоциональный спад, да он бы у любой команды был. Думаю, что в серии пенальти нам было чуть-чуть полегче, — сказал Соболев.