Соболев высказался об отсутствии жребия при серии пенальти в матче за Суперкубок

Встреча состоялась 18 июля на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Победу в матче в серии пенальти (1:1 4:2) праздновали футболисты «Зенита».
— Вам не кажется, что «Спартак» подсдулся после этого пенальти и после того, как не дали провести жеребьевку ворот? — вопрос Соболеву.
— Про жеребьевку не знаю, я узнал про все уже только после самой серии. Но пенальти на 95-й минуте для нас — эмоциональный подъем, для них — эмоциональный спад, да он бы у любой команды был. Думаю, что в серии пенальти нам было чуть-чуть полегче, — сказал Соболев.
Для команды из Санкт-Петербурга этот Суперкубок стал десятым в клубной коллекции.