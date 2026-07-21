Александр Соболев: Работаю с нутрициологом, скинул порядка 4 килограмм

18 июля «Зенит» на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде в серии пенальти победил «Спартак» (1:1, 4:2) и завоевал OLIMPBET Суперкубок России.
—Такое ощущение, что вы чуть подсушились, похудели.
— Не скрываю этого. Работаю с нутрициологом, скинул порядка 4 килограмм. Сейчас держу 88 кг. Возможно, хотя не факт, что это продлит мою карьеру — хочется играть на самом высоком уровне как можно дольше и завоевывать трофеи.
— Вот этот трофей за Суперкубок — один их трех в сезоне, из которого можно выпить шампанского. Из кубка РПЛ нет. Вас это тревожит, хотели бы перемен в облике трофея?
— Наверное, надо поменять. Это все-таки кубок.
— Какой трофей образцовый из всех, которые вы знаете в мировом спорте?
— Лига чемпионов — один из самых красивых для меня. И сам кубок, и «уши» его, — сказал Соболев.