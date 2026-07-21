Соболев о кричалках в матче за Суперкубок: Понимаю болельщиков «Спартака»

— Все просто на самом деле — 95-я минута, эмоции зашкаливают, я забил гол. Болельщики… Я их прекрасно понимаю, они всю игру кричали про меня гадости. Но в моменте, когда ты забиваешь гол и сравниваешь счет на 95-й минуте, эмоции зашкаливают, решил сделать так. Если говорить сейчас, когда эмоции уже утихли, конечно, это неправильно. Понимаю, что это болельщики, не стоит реагировать.