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Соболев о кричалках в матче за Суперкубок: Понимаю болельщиков «Спартака»

Форвард «Зенита» Александр Соболев в беседе с «РБ Спорт» прокомментировал поведение болельщиков «Спартака» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой команды Сергея Семака в серии пенальти (1:1, 4:2). По ходу матча болельщики красно-белых неоднократно выкрикивали реплики оскорбительного характера в адрес Александра Соболева.

— Вернусь к матчу — зачем вы показывали футболку болельщикам «Спартака»? Это по примеру Роналду и Месси? Могло прилететь бутылкой, и прилететь прилично.

— Все просто на самом деле — 95-я минута, эмоции зашкаливают, я забил гол. Болельщики… Я их прекрасно понимаю, они всю игру кричали про меня гадости. Но в моменте, когда ты забиваешь гол и сравниваешь счет на 95-й минуте, эмоции зашкаливают, решил сделать так. Если говорить сейчас, когда эмоции уже утихли, конечно, это неправильно. Понимаю, что это болельщики, не стоит реагировать.

— А в чем понимание болельщиков? Вам кричат оскорбления весь матч.

— Понятно, что кричат. Но все элементарно — переход из «Спартака» в «Зенит» или наоборот — воспринимается болезненно. Тем более, пусть все сейчас и будут говорить по-другому, в «Спартаке» меня любили, я постоянно играл, забивал голы и ушел, так сказать, не совсем красиво. Но по-другому и не могло произойти. Но понимаю и болельщиков «Спартака», и болельщиков «Зенита».

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