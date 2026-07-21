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Александр Соболев: Я ни разу не был лучшим бомбардиром, хочется им стать

Форвард «Зенита» Александр Соболев в беседе с «РБ Спорт» рассказал о своих личных целях и задачах в сезоне-2026/27.

Источник: Рейтинг Букмекеров

В 18 июля Соболев в добавленное ко второму тайму время реализовал пенальти в матче за OLIMPBET Суперкубок России со «Спартаком» (1:1, 4:2), чем помог своей команде завоевать престижный трофей. Также форвард забил решающий пенальти в послематчевой серии.

— Вы выиграли Суперкубок. Впереди чемпионат и розыгрыш Кубка. Хотели бы хет-трика? — вопрос Соболеву.

— Если речь о моей результативности, то постоянно об этом думаю — у меня всего лишь один хет-трик. Он был в ФНЛ и забит был «Спартаку-2». Если по трофеям, то это как с голами — когда забил 100, немножко радуешься, но внутри себя понимаешь, что это очень мало и хочется как можно больше. Когда мы выиграли РПЛ, представлял, что буду на седьмом небе от счастья, а по факту два дня это продлилось и уже остыл, хочется как можно больше и чаще завоевывать трофеи. Я ни разу не был лучшим бомбардиром, хочется им стать. В прошлом сезоне забил 13 голов в чемпионате и Кубке. Позапрошлый, когда только перешел и мы не стали чемпионами, был не совсем удачный.

— Сколько сейчас хотите забить?

— Может быть, хватит и семи голов, а может, наоборот, и 20 не хватит. Скажу так: если у меня будет 12−13 голов, а мы станем чемпионами, против не буду, — сказал Соболев.

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