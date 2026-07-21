Александр Соболев: Я ни разу не был лучшим бомбардиром, хочется им стать

— Если речь о моей результативности, то постоянно об этом думаю — у меня всего лишь один хет-трик. Он был в ФНЛ и забит был «Спартаку-2». Если по трофеям, то это как с голами — когда забил 100, немножко радуешься, но внутри себя понимаешь, что это очень мало и хочется как можно больше. Когда мы выиграли РПЛ, представлял, что буду на седьмом небе от счастья, а по факту два дня это продлилось и уже остыл, хочется как можно больше и чаще завоевывать трофеи. Я ни разу не был лучшим бомбардиром, хочется им стать. В прошлом сезоне забил 13 голов в чемпионате и Кубке. Позапрошлый, когда только перешел и мы не стали чемпионами, был не совсем удачный.