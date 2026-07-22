«Будем признательны, если вы оставите футбол в покое». Директор по коммуникациям ЦСКА поругался с блогершей Стрелец

«Сочувствую ЦСКА — с таким специалистом по коммуникациям будет нелегко. Потому что современная коммуникация — это умение разговаривать с людьми, а не объяснять им, кто имеет право говорить о футболе. В международной практике специалист по коммуникациям считается представителем голоса компании и отвечает за репутацию бренда. Для ФК ЦСК приемлемо такое поведение сотрудника? Я высказала свое мнение под выпуском программы, куда была приглашена в качестве героя, но не смогла принять участие. Сотрудник ФК ЦСК на это оставляет оскорбительный комментарий — якобы я не имею право высказываться о футболе. Хочется услышать официальную позицию клуба, почему его сотрудники, отвечающие за коммуникации, позволяют себе подобное», — отметила девушка.