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«Будем признательны, если вы оставите футбол в покое». Директор по коммуникациям ЦСКА поругался с блогершей Стрелец

«Для ФК ЦСК приемлемо такое поведение сотрудника?».

Источник: Спорт-Экспресс

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поссорился с популярной блогершей Надеждой Стрелец. Перепалка в социальных сетях завязалась на почве футбола, но быстро дошла до обвинений в сексизме.

«Отличные коммуникации директора по коммуникациям»

Спор произошел в комментариях под одним из видео «Коммент. Шоу», в котором Александр Бубнов критиковал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Стрелец осталась недовольна игрой «Альбиселесте».

«Каждая игра Аргентины (кроме Кабо-Верде) заканчивалась дракой. Почему? Удушения, толчки в спину, провокации. Смотреть на это было противно. Наконец-то все прозрели», — написала блогерша.

На ее заявление ответил Брейдо.

«Надежда, понятно, что вы решили хайпануть на теме чемпионата мира. Но будем признательны, если вы оставите нас всех и футбол в покое», — высказался он.

Следом завязалась перепалка. Надежда пообещала опубликовать высказывание Брейдо.

«Отличные коммуникации директора по коммуникациям. Надо поделиться этим кейсом», — написала она.

Брейдо ответил кратко: «Что лишь подтверждает, что ваша конечная цель именно в этом».

Стрелец парировала большим сообщением.

«Сочувствую ЦСКА — с таким специалистом по коммуникациям будет нелегко. Потому что современная коммуникация — это умение разговаривать с людьми, а не объяснять им, кто имеет право говорить о футболе. В международной практике специалист по коммуникациям считается представителем голоса компании и отвечает за репутацию бренда. Для ФК ЦСК приемлемо такое поведение сотрудника? Я высказала свое мнение под выпуском программы, куда была приглашена в качестве героя, но не смогла принять участие. Сотрудник ФК ЦСК на это оставляет оскорбительный комментарий — якобы я не имею право высказываться о футболе. Хочется услышать официальную позицию клуба, почему его сотрудники, отвечающие за коммуникации, позволяют себе подобное», — отметила девушка.

«Сразу обвинить в сексизме — это удобный инструмент»

Дальше спор только закручивался и в итоге стал публичным. Блогерша в своих социальных сетях обвинила Брейдо в сексизме.

«Хочется напомнить нашим пиар-специалистам, что задача коммуникаций — вести диалог, а не объяснять людям, что им нельзя обсуждать футбол. А нашим мужчинам — что сексизм начинается не только с прямых оскорблений. Иногда это ситуация, когда женщине пытаются объяснить, что ее мнение не должно быть озвучено. Почему тогда оно так триггерит?» — написала Надежда.

Это обвинение директор по коммуникациям ЦСКА отверг уже в своем Telegram-канале.

«Сразу обвинить в сексизме — это удобный инструмент, но неуместный в моем случае. Я женщин бесконечно ценю, люблю только свою. И этот комментарий явно не ко мне. Если как мужчина высказался некрасиво и таким образом, Надежда, задел вас, то прошу простить», — добавил Кирилл.

Суть своего высказывания Брейдо тоже объяснил.

«Я не приходил к вам и не обращался как к женщине, полюбившей футбол. Я написал вам как самостоятельному медиа, поставившему себе задачу осветить чемпионат мира и нарастить аудиторию за счет этого. Но сделать это с нарочитым смещением акцентов и искажением фактов, переписыванием футбольных правил, личностей и, если позволите, футбольной истории и правды. Таких примеров за время ЧМ предостаточно», — написал он.

Стрелец пока не ответила. А лучшую рецензию словесной дуэли, кажется, сделал Роман Нагучев.

«Победитель пары Дмитрий Шнякин — Алена Долецкая сыграет с победителем пары Кирилл Брейдо — Надежда Стрелец. Финала мечты Аргентина — Парагвай снова не будет», — пошутил комментатор.

Надежда часто высказывалась во время чемпионата мира. Свою страсть к футболу она объяснила несколькими причинами.

"Во-первых, во время ЧМ в футбол полезли все — для этого он и проводится. И все имеют право высказать свое мнение. Благодаря мне тысячи женщин заинтересовались футболом. Во-вторых, я мама футболиста. Езжу на сборы, турниры, общаюсь с тренерами, заказываю экипировку, мотивирую ребенка и пересматриваю видео с его соревнований для работы над ошибками.

В-третьих, я футбольный фанат со стажем и смотрю ЧМ с того самого мундиаля, когда Роберто Баджо не забил пенальти Бразилии, — то есть с детства. И не припомню такого ада, как в этом году. Даже прошлый ЧМ, где пенальти Аргентине давали в каждом матче, не триггерил зрителей настолько. В-четвертых, я не была бы блогером, если бы не чувствовала тенденции", — подчеркивала Стрелец.

Егор Сергеев

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