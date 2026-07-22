Мощный «Зенит», новый «Краснодар» и перспективный «Спартак». Топ-клубы РПЛ перед стартом сезона

«Зенит» не только сохранил нужные ресурсы, но и укрепился. Из той же «Балтики» за три с половиной миллиона евро куплен защитник Кевин Андраде, классно проявивший себя при Андрее Талалаеве, — таким образом, у Сергея Семака появилось больше опций в центре обороны. В нападении, к слову, тоже, потому что Александру Соболеву теперь предстоит бороться за место в основе с 15-миллионным Фелипе Аугусто, который недавно завоевал бронзу чемпионата Турции с «Трабзонспором» и забил 13 мячей в лиге. А в дальнейшем, возможно, жирной точкой петербургской закупки станет центральный полузащитник «Ботафого» и сборной Бразилии Данило.