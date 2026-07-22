Мощный «Зенит», новый «Краснодар» и перспективный «Спартак». Топ-клубы РПЛ перед стартом сезона

Чемпионат мира-2026 оказался таким огромным и монументальным турниром, что всецело захватил внимание аудитории, не оставив шансов следить за чем-то еще. С окончанием крупнейшего первенства пора возвращаться в клубный футбол. А там, уже совсем скоро, 24 июля, стартует новый розыгрыш РПЛ. За последние месяцы в некоторых российских топ-клубах произошли заметные изменения, поэтому необходимо зафиксировать, в каком облике они подходят к сезону.
«Зенит»
Трансферы
Действующий чемпион приступит к защите титула без особых потерь. Команда лишилась арендованного Джона Дурана, который, мягко говоря, не слишком помог весной, и Михаила Кержакова, не участвовавшего в официальных матчах с 2024 года. Еще вот-вот должна состояться аренда Евгения Латышонка в «Балтику» — голкипер проиграл конкуренцию Денису Адамову. Нино, судя по всему, никуда из Петербурга не уедет, несмотря на слухи о желании бразильца покинуть клуб и вернуться на родину.
«Зенит» не только сохранил нужные ресурсы, но и укрепился. Из той же «Балтики» за три с половиной миллиона евро куплен защитник Кевин Андраде, классно проявивший себя при Андрее Талалаеве, — таким образом, у Сергея Семака появилось больше опций в центре обороны. В нападении, к слову, тоже, потому что Александру Соболеву теперь предстоит бороться за место в основе с 15-миллионным Фелипе Аугусто, который недавно завоевал бронзу чемпионата Турции с «Трабзонспором» и забил 13 мячей в лиге. А в дальнейшем, возможно, жирной точкой петербургской закупки станет центральный полузащитник «Ботафого» и сборной Бразилии Данило.
Проблемы
Глобально слабых мест в составе почти не найти. Есть вопросы насчет правого фланга обороны. Профильные Вячеслав Караваев и Сергей Волков долго лечились — не факт, что смогут набрать приемлемую форму. Подменяют россиян то номинальный вингер Густаво Мантуан, то центральный защитник Ваня Дркушич. В идеальной вселенной оба варианта, конечно, Семаком в принципе не использовались бы в стартовом плане.
В остальном команда солидно укомплектована и обладает исполнителями под разные сценарии. К тому же не стоит забывать, что крепнет перспективная молодежь в лице Даниила Кондакова и Вадима Шилова, которому, к сожалению, приходится реабилитироваться после разрыва крестообразных связок.
Реалистичная цель
Никаких задач, кроме чемпионства, в современном «Зените» нет и не будет. С запасом самый дорогой клуб РПЛ так и должен себя вести — строго высочайшие амбиции без мыслей ни о серебре, ни о чем-то другом. Гегемон, очевидно, намерен продолжать доминирование и планирует забрать восьмое золото за девять сезонов.
«Краснодар»
Трансферы
Команда обидно пролетела мимо второго подряд чемпионства, слегка завалив финиш из-за странного поведения на трансферном рынке зимой. «Краснодар» тогда потерял глубину и, откровенно уставший, упустил трофей в предпоследнем туре. Похоже, ошибки учтены — текущим летом клуб масштабно усилился. Свободными агентами в середину поля пришли Даниил Уткин и опытный Магомед Оздоев, за 1,55 миллиона евро приобретен Илья Вахания — с «Ростовом» договорились еще в феврале. И главное — южане выиграли у других грандов серьезную конкуренцию за центрфорварда «Локомотива» Дмитрия Воробьева, который обошелся в семь с лишним миллионов евро.
Правда, самым важным трансфером стала исходящая сделка. Из «Краснодара» ушел капитан и многолетний лидер Эдуард Сперцян. Полузащитник, неоднократно заявлявший о желании попробовать закрепиться в Европе, принял предложение саудовского «Аль-Ахли» и позволил родному клубу заработать приличные 21,9 миллионов евро. Синхронно с армянином на выход отправились Джованни Гонсалес и Виктор Са.
Проблемы
Ключевая трудность, безусловно, касается Сперцяна и его ухода, который вынуждает Мурада Мусаева, по сути, перепридумывать атакующую конструкцию. Существует несколько потенциально успешных опций, но сам факт траты времени на установку совершенно новой структуры не может пройти бесследно. Ранее созидание практически целиком крутилось вокруг фигуры Эдуарда, подобного уровня взаимопонимания с партнерами надо добиваться годами.
Немного смущает позиция левого защитника, где вообще нет альтернативы Лукасу Оласе. Спасает минимальная травматичность и отсутствие дисквалификаций, но, когда в предыдущем сезоне все-таки случались выпадания, замещали уругвайца Виктор Са или Сергей Петров. Из прямых сменщиков в наличии лишь 19-летний Артем Хмарин, у которого суммарно за карьеру 11 минут в РПЛ.
Реалистичная цель
Естественно, «Краснодар» хочет продолжать напрягать «Зенит» и замахивается на второе в истории чемпионство. Клубу необходимо доказывать, что титул в позапрошлом сезоне не был разовой акцией, и на практике подтверждать статус второй суперсилы российского футбола.
«Локомотив»
Трансферы
Разгребающим миллиардные долги москвичам нечем оперировать на рынке, поэтому новички у них исключительно бесплатные. Спустя 13 лет в Черкизово вернулся воспитанник и экс-капитан сборной Георгий Джикия, который расторг контракт с «Антальяспором». Центральную линию «Локомотив» насыщает арендованными игроками — вместо вернувшегося в «Спартак» Данила Пруцева договорились с Александром Коваленко из «Сочи».
Клубу жизненно важно зарабатывать на продажах, иначе была угроза даже остаться без лицензии на сезон — пришлось добавлять в список доходов теоретические расставания с Дмитрием Воробьевым, Алексеем Батраковым, Артемом Карпукасом и Сесаром Монтесом. Попрощались пока только с первым — форвард умчался в «Краснодар». Покинули столицу и Владислав Сарвели с Артемом Тимофеевым, но денег за их переходы в «Пари НН» не предполагается.
Проблемы
«Локо» приучил нас к простой формуле: они прекрасно проводят осень, уходят на паузу участниками чемпионской гонки, а затем рассыпаются весной. При Михаиле Галактионове команда плотно ассоциируется со зрелищем, в котором голы летят во все стороны. Руководство по непонятным причинам до упора не подписывало защитников, хотя пропускают москвичи на уровне махачкалинского «Динамо», «Ахмата» и «Оренбурга». Появление Джикии — достойная, но не самая обнадеживающая попытка повлиять на ситуацию.
Переизбыток допущенных моментов компенсировался высокой результативностью. Кто теперь будет за нее отвечать? Вопрос без ответа. Воробьев — в «Краснодаре», а на его место до сих пор никого не взяли. Возникали не получившие развития слухи об интересе к Гамиду Агаларову и Федору Чалову, но на деле клуб рискует зайти в сезон с одним Николаем Комличенко. Крайне опасные вводные, не дающие оснований рассчитывать на очередной пьедестал.
Реалистичная цель
Кого-то могут вводить в заблуждение результаты «Локомотива» Галактионова — бронза действительно наталкивает на мысли о возможности роста. В реальности тренер прыгает ощутимо выше головы и выжимает максимум из имеющегося материала — команда занимает шестую строчку в лиге по стоимости и не в состоянии регулярно тратиться на могучие обновления. Опять попасть в тройку — адекватный план.
«Спартак»
Трансферы
Обладатели Кубка России подбираются к сезону в плюс-минус прежнем виде. Если очертить основную майскую обойму примерно из 15−16 человек, изменения едва ли найдутся. Приплюсовался разве что защитник Виктор Парада, купленный из «Алавеса» за пять миллионов евро и способный закрывать несколько позиций в обороне. Из аренд вернулись Данил Пруцев, Даниил Хлусевич и Антон Зиньковский — тоже, можно сказать, подкрепление.
Параллельно «Спартак» избавился от балласта. Клуб даже не пытался заработать, прекращая сотрудничество с Антоном Заболотным, Олегом Рябчуком, Тео Бонгондой и Ильей Самошниковым. Ни на кого из них Хуан Карседо явно не рассчитывал и игрового времени по разным причинам почти не предоставлял.
Проблемы
Есть у российских топов какая-то общая тенденция испытывать сложности с краями обороны. Конкретно у «Спартака» проседает левая бровка, где попросту нет железных умельцев действовать в этой роли. Да, привезли Параду, но он у Кике Санчеса Флореса играл левого центрального в тройке, а Карседо вроде такую схему применять не собирается, пусть и использовал ее в Лиге чемпионов в «Пафосе».
Впрочем, у красно-белых москвичей в целом с защитой непорядок. В центре нестабильные Кристофер Ву и Александер Джику, универсал Руслан Литвинов и пропустивший девять месяцев Срджан Бабич. Опасения за эффективность оборонительных построений выглядят вполне уместно. Как и за фланги атаки, где под Маркиньосом и Пабло Солари сопоставимых опций не наблюдается.
Реалистичная цель
Суперкубок с «Зенитом» внушает позитив. Разумеется, «Спартак» всегда смотрит в будущее с воодушевлением, но когда-нибудь же должен появиться тренер, которого не унесет в пресловутый спартаковский цикл. С большой уверенностью замахиваться на титул было бы чересчур смело, а вот метить в медали — то, что надо. Тем более их в Тушино не видели с 2023 года.
ЦСКА
Трансферы
Армейцы с трансакциями не торопятся — видимо, боссы хотят оценить работу неопытного Дмитрия Игдисамова в текущих условиях, а уже потом, при удовлетворительных результатах, вложиться в состав. Официально объявленных трансферов ЦСКА этим летом еще не совершал, но на подходе вратарь «Балтики» Максим Бориско, который, согласно инсайдам, едет конкурировать с Владиславом Торопом.
Не произошло и значимых расставаний. Максим Мухин, Илья Агапов, Секу Койта, Амирхоссейн Риванди — каждый из перечисленных футболистов давно находился за пределами команды, а теперь окончательно ее покинул. Трансферная активность клуба стремится к нулю, хотя и не достигает его.
Проблемы
Угадаете с одного раза, с чего начнем? Конечно, фланг обороны. Справа в ЦСКА стабильно выходит Милан Гайич, а подменить его буквально некем. Игдисамов верит в Артема Бандикяна, но молодой россиянин вообще-то изначально не защитник. Не гладко и в центре — основным стал 18-летний Кирилл Данилов, а рядом с ним поочередно играют Матвей Лукин и Жоао Виктор. Бразилец здесь кажется слабым звеном, а Джамалутдин Абдулкадыров вряд ли в ближайшее время дождется кучи шансов.
Отдельная тема — форварды. Тамерлан Мусаев совсем перестал радовать болельщиков и обрел репутацию убийцы моментов, с одним Лусиано Гонду широко не разгуляешься. К тому же и он может отчалить в «Боку». Москвичи неспроста ведут переговоры с «Рубином» по поводу покупки Мирлинда Даку и считаются фаворитами в борьбе за нападающего, несмотря на нескрываемый интерес «Спартака». Если найдут-таки средства и заберут албанца, спортивному блоку гарантирована премия за шикарную работу.
Реалистичная цель
В армейском уравнении многовато неизвестных. Не за что цепляться в рассуждениях о первом полноценном сезоне Игдисамова во взрослом футболе, нет ясности касательно комплектации ключевых позиций. И все равно с подобным набором кадров ЦСКА обязан претендовать минимум на топ-3. Кое-какого ветерана нужно достойно проводить, в конце концов.
«Динамо»
Трансферы
Если ЦСКА хотя бы общается с потенциальными новичками и готовится анонсировать подписания, то в Петровском парке абсолютная тишина. Наверное, руководство решило, что главное приобретение — второе пришествие Сандро Шварца. Единственные заметные новости связывали с «Динамо» вингера «Овьедо» Ильяса Шаиру — говорят о сделке на шесть миллионов евро. Рассматривается заменой ушедшему Муми Нгамале.
«Пока работаем с теми, кто есть. Но я уверен, что до сентября что-то будет», — комментировал поведение клуба Шварц. Еще проскальзывали инсайды о желании вернуться в Мексику Луиса Чавеса. Опорник как раз долечил колено и не против принять предложение «Америки».
Проблемы
Опасения вытекают в том числе из вышеприведенной цитаты Сандро — как бы не навредили команде слишком поздние усиления. Кроме того, взрывоопасной выглядит ситуация вокруг Константина Тюкавина, который на пару с агентом уже не особо скрывает, что посматривает в сторону «Зенита». А речь ведь о лидере и лучшем бомбардире.
Ну и куда же без нашего любимого фланга обороны? Слева у «Динамо» Дмитрий Скопинцев, Бахтиер Зайнутдинов и Рубенс — глубоко и качественно. А справа — только Хуан Касерес и непрофильные латальщики. Причем над парагвайцем сейчас тоже далеко не идиллия, но тот же Шаира положение, по идее, подправит.
Реалистичная цель
Вся надежда на Сандро Шварца, при котором динамовцы воспринимались предельно мощным соперником для кого угодно в сезоне-2021/22. Его команда способна выдавать классные отрезки, как весной при Ролане Гусеве, но чего-то цельного не образовывалось довольно давно. Деятельность немца между двумя московскими назначениями, скажем так, восторгов не вызывает, поэтому лучше не завышать ожиданий и осторожно целиться в топ-5. А там уж кто знает, какое воздействие окажет подход европейского специалиста.
Трофим Гондюреев