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Нападающего «Зенита» Луиса Энрике предложили «Фламенго»

«Фламенго» предложили подписать нападающего «Зенита» Луиса Энрике, сообщает RTI Esporte.

Источник: Sport24

По данным источника, инициатива исходила от представителей 25-летнего вингера.

Руководство бразильского клуба начало анализировать ситуацию перед тем, как принять решение о возможном официальном предложении «Зениту». Отмечается, что Луис Энрике во «Фламенго» хотел бы видеть президент клуба Луис Эдуардо Баптиста.

В «Зенит» Луис Энрике перешел из «Ботафого» в 2025 году за 33 млн евро. В составе сине-бело-голубых бразилец провел 48 матчей и забил 8 голов. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца 2028-го.

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