Нападающего «Зенита» Луиса Энрике предложили «Фламенго»

В «Зенит» Луис Энрике перешел из «Ботафого» в 2025 году за 33 млн евро. В составе сине-бело-голубых бразилец провел 48 матчей и забил 8 голов. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца 2028-го.