Вендел пообещал оплатить игрокам «Зенита» поход в баню после истории со штрафом

— Я понимал, что действительно опоздал и сам виноват в этом. И если бы штраф не отменили, я бы это принял. Все знают, что произошло. К тому же мы стали чемпионами, все были счастливы и отмечали победу. Перед командой я пока еще не проставился, но обязательно это сделаю. Если парни не захотят идти в ресторан, тогда оплачу для всех поход в баню.