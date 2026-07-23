Вендел пообещал оплатить игрокам «Зенита» поход в баню после истории со штрафом

— В чемпионской раздевалке Константин Зырянов сказал, что тебе вернут часть штрафа. Это стало неожиданностью?
— Я понимал, что действительно опоздал и сам виноват в этом. И если бы штраф не отменили, я бы это принял. Все знают, что произошло. К тому же мы стали чемпионами, все были счастливы и отмечали победу. Перед командой я пока еще не проставился, но обязательно это сделаю. Если парни не захотят идти в ресторан, тогда оплачу для всех поход в баню.
— История с опозданием снова повторилась. Как сейчас команда воспринимает такие ситуации? На одном из видео партнеры подшучивали над тобой — Соболев, Мостовой.
— Прежде всего я извинился перед командой и перед главным тренером. В этот раз мое отсутствие было согласовано с клубом. Несмотря на это, понимал, что должен заплатить штраф и попросить прощения у ребят. Сейчас для меня главное — продолжать работать и показывать на поле свой максимум, — сказал Вендел в интервью «СЭ».
Весной после победы в РПЛ председатель правления «Зенита» Константин Зырянов сообщил о возвращении Венделу половины суммы штрафа, который бразилец получил за недельное опоздание на зимние сборы сине-бело-голубых. По данным СМИ, тогда 28-летний футболист лишился около 60 миллионов рублей.