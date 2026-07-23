Вендел включил Батракова в топ-3 лучших футболистов РПЛ

— Многие называют тебя одним из лучших игроков РПЛ. А кого бы ты включил в топ-3 футболистов лиги?
— Назову Барко из «Спартака» — это отличный футболист, играет примерно на моей позиции. Еще — Сперцян, который был в «Краснодаре». И Алексей Батраков из «Локомотива». У него огромное будущее, очень талантливый полузащитник. Желаю ему отличного сезона. Постоянно забивает, отдает передачи, и мне очень нравится его игра.
— В чем именно хорош Батраков?
— Он очень опасен при стандартных положениях, умеет отдать последний пас, постоянно оказывается в нужном месте в штрафной и забивает важные мячи. Стоит на секунду потерять его из виду — и он способен решить исход матча. Именно такие качества делают футболиста большим игроком. При этом он еще очень молод, ему есть куда расти. Но он движется в правильном направлении.
— Хотел бы увидеть Батракова в «Зените»?
— На такие вопросы я никогда не отвечаю (улыбается), — сказал Вендел в интервью «СЭ».
В сезоне-2025/26 21-летний Алексей Батраков забил 17 голов и отдал 12 результативных передач в 36 матчах во всех турнирах.