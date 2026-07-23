Вендел включил Батракова в топ-3 лучших футболистов РПЛ

— Он очень опасен при стандартных положениях, умеет отдать последний пас, постоянно оказывается в нужном месте в штрафной и забивает важные мячи. Стоит на секунду потерять его из виду — и он способен решить исход матча. Именно такие качества делают футболиста большим игроком. При этом он еще очень молод, ему есть куда расти. Но он движется в правильном направлении.