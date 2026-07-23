РПЛ возобновит трансляции в Бразилии с первого тура нового сезона

Лига и медиагруппа Bandeirante заключили соглашение о реализации прав на показ матчей на территории Бразилии, начиная с 1-го тура сезона-2026/27. Ожидается, что зрителями матчей премьер-лиги могут стать до 50 миллионов бразильцев.
По нашей информации, игры лиги будут транслироваться на трех платформах: на каналах BandSports и Xsports 3, а также на стриме YouTube-канала Canal Gol 2.
Новый сезон РПЛ стартует в пятницу, 24 июля. Откроет чемпионат России встреча ЦСКА и «Балтики», а завершится 1-й тур игрой «Рубина» с «Краснодаром».