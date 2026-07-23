«Родина» объявила нового генерального директора клуба

Пресс-служба «Родины» сообщает, что Александр Погонин утвержден в должности нового генерального директора столичного клуба.
По словам Погонина, одна из его задач в новой должности заключается в том, чтобы «Родина» стала еще более популярным и узнаваемым брендом.
«Масштаб предстоящей работы только придаст нам энергии. Есть уверенность в своих силах и чёткое понимание, куда мы движемся», — приводит слова Погонина телеграм-канал «Родины».
В предстоящем сезоне столичная команда впервые в клубной истории сыграет в высшем эшелоне российского футбола.