Глава Татарстана Минниханов обратился к футболистам «Рубина» перед стартом РПЛ

«Уже добрая традиция перед началом сезона проводить такую встречу. Хочу сказать, что “Рубин” — это наш бренд, это гордость нашей республики, наша визитная карточка. И, конечно, “Рубин” знают далеко за пределами нашей республики, в России все знают.
Руководство республики всегда было, есть и будет рядом с командой. Вы сами видите, какие изменения за последние годы благодаря Марату Адиповичу (Сафиуллину, президенту «Рубина») произошли. Все это для того, чтобы у нас были созданы самые прекрасные условия для подготовки.
Мы вместе с вами: и в победе, и в поражениях. Вы наша команда, желаю успешного сезона. Чтобы было достойное спортивное состояние, не было травм, чтобы удача была. Алга, «Рубин»! Хәерле сәгатьтә, в добрый час, успехов! Спасибо! «— приводит слова Минниханова пресс-служба “Рубина”.
«Рубин» начнет новый сезон РПЛ домашним матчем против «Краснодара» в воскресенье, 26 июля.