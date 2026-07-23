Глава Татарстана Минниханов обратился к футболистам «Рубина» перед стартом РПЛ

Руководство республики всегда было, есть и будет рядом с командой. Вы сами видите, какие изменения за последние годы благодаря Марату Адиповичу (Сафиуллину, президенту «Рубина») произошли. Все это для того, чтобы у нас были созданы самые прекрасные условия для подготовки.