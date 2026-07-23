Ленини вернулся в расположение «Краснодара» после ЧМ

Ленини прибыл в расположение команды из отпуска после чемпионата мира. Полузащитник принял участие в турнире в составе сборной Кабо-Верде и стал автором первого гола команды на мировых первенствах, отличившись со штрафного в матче второго тура группового этапа против уругвайцев (2:2).