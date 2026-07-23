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Ленини вернулся в расположение «Краснодара» после ЧМ

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Полузащитник Кевин Ленини присоединился к «Краснодару» перед первым туром чемпионата России, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

Источник: РИА "Новости"

Ленини прибыл в расположение команды из отпуска после чемпионата мира. Полузащитник принял участие в турнире в составе сборной Кабо-Верде и стал автором первого гола команды на мировых первенствах, отличившись со штрафного в матче второго тура группового этапа против уругвайцев (2:2).

Чемпион России в составе «Краснодара» провел за сборную Кабо-Верде на турнире все четыре матча. Команда на дебютном первенстве вышла из группы, где проиграла в 1/16 финала сборной Аргентины (2:3 в дополнительное время).

«Краснодар» стартует в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 26 июля гостевым матчем против казанского «Рубина».