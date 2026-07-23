Ленини вернулся в расположение «Краснодара» после ЧМ

Ленини прибыл в расположение команды из отпуска после чемпионата мира. Полузащитник принял участие в турнире в составе сборной Кабо-Верде и стал автором первого гола команды на мировых первенствах, отличившись со штрафного в матче второго тура группового этапа против уругвайцев (2:2).
Чемпион России в составе «Краснодара» провел за сборную Кабо-Верде на турнире все четыре матча. Команда на дебютном первенстве вышла из группы, где проиграла в 1/16 финала сборной Аргентины (2:3 в дополнительное время).
«Краснодар» стартует в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 26 июля гостевым матчем против казанского «Рубина».