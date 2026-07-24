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«Ъ» объявляет обладателя приза имени Льва Яшина

Лучшим вратарем российского сезона вновь признан Станислав Агкацев.

Голкипер Станислав Агкацев, выступающий за «Краснодар», во второй раз подряд и во второй раз в карьере стал обладателем приза «Вратарь года» имени Льва Яшина — был признан лучшим вратарем российского футбольного сезона. Он занял второе место в голосовании читателей «Ъ» и первое, если опираться на мнения экспертов.

Источник: Коммерсантъ

За Агкацева в опросе «Ъ» отдали голоса 12 457 читателей. Больше получил только Антон Митрюшкин из московского «Локомотива» — 16 248. Специалисты, в число которых вошли прошлые обладатели награды и тренеры вратарей клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), отметили стабильность и устойчивость Агкацева, а также его совместимость с игровой моделью команды.

В сезоне-2025/26 Агкацев провел все 30 матчей в РПЛ, пропустив 23 мяча. В 13 встречах он оставил свои ворота в неприкосновенности. В FONBET Кубке России 24-летний голкипер «Краснодара» вышел на поле в шести встречах, из которых «на ноль» отыграл в трех.

Станислав Агкацев вошел в число лидеров чемпионата по сухим матчам, пропущенным голам в среднем за игру и предотвращенным мячам (рассчитывается на основании xG — коэффициента ожидаемых голов). Помимо этого, он стал одним из лучших в том, что касается отражения пенальти. Из шести одиннадцатиметровых в игровое время он отразил три, а еще принес своей команде победу в полуфинальной кубковой серии против московского «Динамо», отбив два удара.

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Премьер-лига 2026/2027
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Прогресс Станислава Агкацева был зафиксирован порталом Transfermarkt: согласно его данным, рыночная стоимость первого номера «Краснодара» за последний год выросла с €7,5 млн до €12 млн. Это наиболее существенная прибавка среди всех голкиперов РПЛ за означенный период. Агкацев удерживает статус самого дорогого вратаря лиги по оценке ресурса и второго среди всех российских вратарей (выше только Матвей Сафонов, закрепившийся в основе ПСЖ; €30 млн).

«Краснодар» прошлый сезон завершил без трофеев. Титул чемпиона России он не смог защитить, допустив осечку в предпоследнем туре и пропустив вперед петербургский «Зенит». В кубке страны команда дошла до финала, где уступила московскому «Спартаку» (1:1, 3:4 пен.).

Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина был учрежден журналом «Огонек» в 1960 году, после того как сборная Советского Союза завоевала золото на первом чемпионате Европы по футболу. После вхождения «Огонька» в структуру «Коммерсанта» в 2009 году награда вручается издательским домом. Победителя определяет редколлегия «Коммерсанта» на основе читательского голосования и после консультаций с футбольными специалистами. Рекордсменом по количеству наград является капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, на счету которого 11 побед в конкурсе (2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18 и 2022/2023).

Арнольд Кабанов

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