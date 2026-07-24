«Ъ» объявляет обладателя приза имени Льва Яшина

Станислав Агкацев вошел в число лидеров чемпионата по сухим матчам, пропущенным голам в среднем за игру и предотвращенным мячам (рассчитывается на основании xG — коэффициента ожидаемых голов). Помимо этого, он стал одним из лучших в том, что касается отражения пенальти. Из шести одиннадцатиметровых в игровое время он отразил три, а еще принес своей команде победу в полуфинальной кубковой серии против московского «Динамо», отбив два удара.