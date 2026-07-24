Александр Мостовой предсказал итог матча ЦСКА — «Балтика»: «Должны свое забрать»

Прогноз: победа ЦСКА, коэффициент — 1.96.
«Балтика» — команда непростая. Она шумела, шумела, шумела, много о ней говорили, были хорошие отрезки, но в итоге заняла примерно то место, которое, в принципе, и должна была занять. При этом списывать со счетов ее нельзя: команда крепкая и организованная, умеет терпеть и может испортить жизнь любому сопернику, особенно в первом туре.
Первый тур, вообще, всегда непредсказуемый. Никто толком не понимает, кто в каком состоянии, как команды прошли подготовку, кто уже готов, а кому еще нужно время. Мы видели, что ЦСКА на сборах выглядел неважно, были не самые приятные результаты. Но это сборы, по ним окончательные выводы делать нельзя.
В официальном матче все будет по-другому: мотивация, свой стадион, начало сезона, ответственность. ЦСКА все равно по составу и статусу должен быть сильнее, тем более дома. Думаю, легко не будет, «Балтика» может зацепиться, но армейцы должны свое забрать. Вижу счет где-то 2:1 в пользу ЦСКА«, — цитирует Мостового “Ставка ТВ”.
Матч 1-го тура РПЛ ЦСКА — «Балтика» состоится 24 июля в 20:00 по московскому времени.