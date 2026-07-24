Александр Мостовой предсказал итог матча ЦСКА — «Балтика»: «Должны свое забрать»

«Балтика» — команда непростая. Она шумела, шумела, шумела, много о ней говорили, были хорошие отрезки, но в итоге заняла примерно то место, которое, в принципе, и должна была занять. При этом списывать со счетов ее нельзя: команда крепкая и организованная, умеет терпеть и может испортить жизнь любому сопернику, особенно в первом туре.