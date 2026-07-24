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В РФС объяснили выбор 24-летнего судьи на матч «Динамо»

Мажич заявил, что у 24-летнего арбитра Матвея Заики «авторитета больше, чем у многих старших судей». Заика 25 июля впервые в карьере отработает главным судьей на матче РПЛ между «Динамо» и «Крыльями Советов».

Источник: РБК Спорт

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич рассказал «Матч ТВ», что уверен в профессиональных качествах 24-летнего арбитра Матвея Заики, который в четверг получил дебютное назначение на матч РПЛ.

Заика рассудит игру первого тура между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов» 25 июля. Он станет самым молодым главным арбитром в истории РПЛ.

«Очень внимательно следили за Матвеем в матчах Первой лиги после зимнего сбора, еще раньше смотрели на него во Второй лиге Заика — очень талантливый и грамотный судья, у него большие перспективы. Не знаю, как Матвей научился контролировать игру, но культура коммуникации с игроками и физическая скорость у него очень классные», — сказал Мажич.

На вопрос о том, не станет ли возраст проблемой, Мажич ответил: «У Матвея есть авторитет. И у него его больше, чем у многих старших судей. Заика меня убедил, надеюсь, что у него будет хороший дебют».

В прошлом сезоне Заика отработал главным арбитром в 10 матчах Первой лиги, шести встречах Второй лиги и двух играх Кубка России. Также он выступил резервным судьей в матче 22-го тура РПЛ «Балтика» — «Сочи» (4:0) и в игре 23-го тура «Нижний Новгород» — «Ростов» (0:1).

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. Чемпионат откроется игрой ЦСКА — «Балтика», которая начнется в 20:00 по мск.

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