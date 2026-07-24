В РФС объяснили выбор 24-летнего судьи на матч «Динамо»

«Очень внимательно следили за Матвеем в матчах Первой лиги после зимнего сбора, еще раньше смотрели на него во Второй лиге Заика — очень талантливый и грамотный судья, у него большие перспективы. Не знаю, как Матвей научился контролировать игру, но культура коммуникации с игроками и физическая скорость у него очень классные», — сказал Мажич.