В РФС объяснили выбор 24-летнего судьи на матч «Динамо»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич рассказал «Матч ТВ», что уверен в профессиональных качествах 24-летнего арбитра Матвея Заики, который в четверг получил дебютное назначение на матч РПЛ.
Заика рассудит игру первого тура между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов» 25 июля. Он станет самым молодым главным арбитром в истории РПЛ.
«Очень внимательно следили за Матвеем в матчах Первой лиги после зимнего сбора, еще раньше смотрели на него во Второй лиге Заика — очень талантливый и грамотный судья, у него большие перспективы. Не знаю, как Матвей научился контролировать игру, но культура коммуникации с игроками и физическая скорость у него очень классные», — сказал Мажич.
На вопрос о том, не станет ли возраст проблемой, Мажич ответил: «У Матвея есть авторитет. И у него его больше, чем у многих старших судей. Заика меня убедил, надеюсь, что у него будет хороший дебют».
В прошлом сезоне Заика отработал главным арбитром в 10 матчах Первой лиги, шести встречах Второй лиги и двух играх Кубка России. Также он выступил резервным судьей в матче 22-го тура РПЛ «Балтика» — «Сочи» (4:0) и в игре 23-го тура «Нижний Новгород» — «Ростов» (0:1).
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. Чемпионат откроется игрой ЦСКА — «Балтика», которая начнется в 20:00 по мск.