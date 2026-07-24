Смолов призвал российских футболистов уезжать из страны

«Ты сторонник того, чтобы наши игроки уезжали за рубеж — за опытом, практикой, вызовом и выходом из зоны комфорта. Да, есть кейсы Сафонова и Головина, у которых все хорошо сложилось. Но при этом есть опыт Захаряна, Чалова, которым, может быть, и не стоило бы уезжать. Как быть? Когда и куда стоит ехать, а когда нет?» — спросили у Смолова.
«Я точно за то, чтобы игроки уезжали. Это дает возможность сборной стать более конкурентной, а тебе — становиться лучше как личность и расширять кругозор, свою культуру. Да, не всем суждено стать Месси, Головиным или Сафоновым. Но как личность ты обязан развиваться параллельно», — ответил Федор, слова которого приводит 66.ru.
«Если бы была возможность, что бы ты изменил в своей карьере?» — также поинтересовались у экс-нападающего сборной России.
«Решение уехать из “Фейеноорда” в 20 лет. Искренне убежден, что в другом случае карьера могла сложиться полностью европейской», — сказал Смолов.
Напомним, что Смолов играл за голландский «Фейеноорд» в 2010 году на правах аренды. В 2020 году он был в аренде в испанской «Сельте». Вся остальная карьера нападающего прошла в России. В 2025 году он стал чемпионом России с «Краснодаром».