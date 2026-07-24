Смолов призвал российских футболистов уезжать из страны

«Ты сторонник того, чтобы наши игроки уезжали за рубеж — за опытом, практикой, вызовом и выходом из зоны комфорта. Да, есть кейсы Сафонова и Головина, у которых все хорошо сложилось. Но при этом есть опыт Захаряна, Чалова, которым, может быть, и не стоило бы уезжать. Как быть? Когда и куда стоит ехать, а когда нет?» — спросили у Смолова.