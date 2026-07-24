Новые правила и возвращение звезд: стартует новый сезон РПЛ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Новый сезон Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу. В чемпионате-2026/27 болельщиков ожидают новые правила игры, которые были представлены общественности на мировом первенстве 2026 года в Северной Америке, один явный фаворит и юбилей лиги.
В первом матче нового сезона встретятся московский ЦСКА и калининградская «Балтика». Игра пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 20:00 мск. В прошлом сезоне армейцы заняли пятое место в турнирной таблице, балтийцы расположились строчкой ниже. ЦСКА начинает сезон с новым главным тренером — 40-летним Дмитрием Игдисамовым. В концовке прошлого сезона он исполнял обязанности главного тренера команды после отставки Фабио Челестини.
Впервые в РПЛ сыграет московская «Родина». Клуб был основан в 2011 году, в прошлом сезоне москвичи выиграли первенство Лиги Пари (Первой лиги) и добились повышения в классе. Также болельщики снова увидят в высшем дивизионе чемпионата России воронежский «Факела», которому потребовался один сезон в Первой лиге, чтобы вернуться в РПЛ. В прошлом розыгрыше второго по силе дивизиона первенства страны «Факел» занял второе место. В первом туре «Родине» предстоит провести гостевой матч с московским «Спартаком», «Факел» примет махачкалинское «Динамо».
Также в стартовом туре пройдут матчи «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара), «Акрон» (Тольятти) — «Зенит» (Санкт-Петербург), «Оренбург» — «Ростов», «Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) и «Рубин» (Казань) — «Краснодар».
Предстоящий сезон будет юбилейным для РПЛ, под этим брендом чемпионат России пройдет в 25-й раз. В честь этого события во всех матчах будут использоваться специальные мячи, посвященные юбилею лиги.
Новые правила
Неофициальным стартом нового российского сезона стал матч за Олимпбет — Суперкубок России. В нем петербургский «Зенит» победил московский «Спартак» (1:1, 4:2 по пенальти). Именно в этом матче были опробованы нововведения в правилах игры для клубов РПЛ. Ранее они также начали использоваться в новом сезоне Первой лиги, который стартовал на несколько недель раньше.
Обновления правил игры Международная федерация футбола полноценно испытала на чемпионате мира 2026 года в Мексике, США и Канаде. Новые правила связаны с заменами футболистов, возможным оказанием помощи участникам матча на поле, введением мяча из аута и при ударе от ворот и направлены на ускорение игры и уменьшение количества пауз. Также были расширены возможности протокола системы видеоассистента рефери — теперь арбитры за монитором могут проверять неверно показанную вторую желтую карточку и неправильно назначенный угловой.
Явный фаворит
В последние три сезона РПЛ дарит очень яркую и напряженную борьбу за чемпионство вплоть до последнего тура. Действующим победителем чемпионата России является «Зенит», который выиграл турнир в рекордный 11-й раз. Многие специалисты уверены, что петербуржцы будут явными фаворитами и в этот раз.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что конкурировать с «Зенитом» за чемпионство сможет только «Спартак». «Не могу точно сказать о форме “Динамо”, но вернулся старый-новый тренер Сандро Шварц, “Локомотив” после потери нападающего Дмитрия Воробьева утратил конкурентоспособность, за первое место во всяком случае. “Краснодар” без Эдуарда Сперцяна, плюс Виктор Са ушел, тоже команда ослаблена, новые приобретения пока ничего не говорят. Ощущения такие, что “Зенит” и “Спартак” будут явными фаворитами, а остальные — “Динамо”, ЦСКА, “Краснодар” и “Локомотив” — будут бороться за третье-четвертое места», — сказал Колосков ТАСС.
«Тяжело сказать, насколько возможна смена чемпиона. Конечно, квалификация футболистов “Зенита” выше, чем у “Спартака”. Поэтому будет все зависеть от того, насколько ровно команды проведут всю дистанцию, главное — не потерять очки с командами из нижней части таблицы. Но конкуренция будет острой», — добавил он.
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин отметил, что за чемпионство будет бороться шестерка клубов — помимо «Зенита» и «Спартака», это ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар». «Ожидания от нового сезона очень хорошие, матч за Суперкубок России между “Зенитом” и “Спартаком” это подтверждает, команды в хорошем состоянии подходят. Думаю, что все соскучились по российскому чемпионату. Конечно, жду борьбы за чемпионство до последнего тура», — сказал Семин ТАСС.
Ключевые изменения в командах
В «Динамо» вернулся главный тренер немец Сандро Шварц. О его назначении клуб объявил в мае. Он работал в «Динамо» с 2020 по 2022 год. Вместе со Шварцем бело-голубые впервые за 14 лет завоевали бронзовые медали РПЛ, а также дошли до финала Кубка России.
«Краснодар» потерял одного из двух главных лидеров команды. В июле воспитанник и капитан краснодарской команды полузащитник Эдуард Сперцян перешел в саудовский «Аль-Ахли». Также старт сезона пропустит еще один ключевой игрок команды — нападающий Джон Кордоба, который получил повреждение, выступая в составе сборной Колумбии на чемпионате мира. Однако краснодарцы приобрели у «Локомотива» нападающего Дмитрия Воробьева.
В РПЛ вернулся защитник Георгий Джикия, ставший футболистом «Локомотива». В прошлом сезоне он выступал за турецкий «Антальяспор», а в России на протяжении долгого времени играл за «Спартак», с которым стал чемпионом России, а также победителем кубка и суперкубка страны. Еще одно возвращение — переход полузащитника Магомеда Оздоева в «Краснодар». В 2022 году он покинул «Зенит», а затем выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк» и греческий ПАОК. Вместе с «Зенитом» он четыре раза выиграл чемпионат России, один раз — кубок, два раза — суперкубок страны.
Также в «Краснодар» перешли полузащитники Даниил Уткин и бразилец Кристиан. «Зенит» усилился защитником Кевином Андраде и нападающим Фелипе Аугусто, «Спартак» заполучил левого защитника Виктора Параду.
Новый сезон стартует без лучшего бомбардира РПЛ и сборной России 37-летнего Артема Дзюбы. Футболист летом покинул «Акрон», но пока не нашел себе новый клуб.