ЦСКА — «Балтика»: коэффициенты и ставки на матч РПЛ

ЦСКА и «Балтика» сыграют в матче первого тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в пятницу, 24 июля. Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене». Начало игры — в 20.00 по московскому времени.
24 июл 20:00 ЦСКА — Балтика _:_
Мнения о матче ЦСКА — «Балтика».
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол. Ру» предположил, что «Балтика» способна отобрать очки у московской команды.
«Вы знаете, как проходят матчи ЦСКА и “Балтики” в последнее время, всегда какие-то мини-скандалы, принципиальные противостояния. Сейчас Челестини нет, Талалаев не будет ни на кого прыгать, нет для него раздражителя (смеется). Поэтому считаю, что новый тренер у ЦСКА, новые требования, и команда только адаптируется и привыкает с новым наставником. Поэтому, мое мнение, что “Балтике” по силам отнять очки».
Главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев в разговоре с «СЭ» перед началом чемпионата обратился к болельщикам «Балтики».
«Уже в пятницу стартует чемпионат России. Жду всех на матчах “Балтики”. Несмотря на потери в составе, надеюсь, мы продолжим радовать публику зрелищной, самобытной игрой».
Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Балтика».
Букмекеры считают ЦСКА фаворитом встречи. Победа московской команды оценивается коэффициентом 2.05. Ничья идет за 3.30, победа «Балтики» — за 3.95.