ЦСКА — «Балтика»: коэффициенты и ставки на матч РПЛ

«Вы знаете, как проходят матчи ЦСКА и “Балтики” в последнее время, всегда какие-то мини-скандалы, принципиальные противостояния. Сейчас Челестини нет, Талалаев не будет ни на кого прыгать, нет для него раздражителя (смеется). Поэтому считаю, что новый тренер у ЦСКА, новые требования, и команда только адаптируется и привыкает с новым наставником. Поэтому, мое мнение, что “Балтике” по силам отнять очки».