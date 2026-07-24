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Андрей Канчельскис: В новом сезоне за чемпионство в РПЛ будут бороться шесть клубов

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис в беседе с «РБ Спорт» поделился ожиданиями от нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Источник: Рейтинг Букмекеров

Чемпионат РПЛ стартует сегодня, 24 июля, матчем первого тура между ЦСКА и «Балтикой», который начнется в 20:00 по московскому времени на «ВЭБ Арене» в Москве.

«По моему мнению, очевидно, что в новом сезоне за чемпионство в РПЛ будут бороться шесть клубов — “Зенит”, “Краснодар”, “Локомотив”, “Спартак”, ЦСКА и “Динамо”. Однако на мой взгляд, для того чтобы точнее сказать, кто и на что способен, должно пройти как минимум пять туров. И мне интересно, как себя проявят в командах те игроки, которые выступали в составе национальных сборных на чемпионате мира, учитывая, что у них практически не было времени на отдых. А так я постараюсь максимально пристально следить за чемпионатом, учитывая график брянского “Динамо”, — сказал Канчельскис.

В прошедшем сезоне чемпионом РПЛ стал «Зенит». Серебряные медали выиграл «Краснодар», бронзовые — «Локомотив». Четвертое место занял «Спартак». Армейский клуб стал пятым, а калининградцы — шестыми.