Андрей Канчельскис: В новом сезоне за чемпионство в РПЛ будут бороться шесть клубов

«По моему мнению, очевидно, что в новом сезоне за чемпионство в РПЛ будут бороться шесть клубов — “Зенит”, “Краснодар”, “Локомотив”, “Спартак”, ЦСКА и “Динамо”. Однако на мой взгляд, для того чтобы точнее сказать, кто и на что способен, должно пройти как минимум пять туров. И мне интересно, как себя проявят в командах те игроки, которые выступали в составе национальных сборных на чемпионате мира, учитывая, что у них практически не было времени на отдых. А так я постараюсь максимально пристально следить за чемпионатом, учитывая график брянского “Динамо”, — сказал Канчельскис.