Гол Оффора стал самым быстрым в матчах открытия чемпионатов России

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Гол нападающего калининградской «Балтики» Чинонсо Оффора в ворота московского ЦСКА в матче открытия Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ) стал самым быстрым в истории первых игр чемпионатов России. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Оффор забил спустя 35 секунд после начала матча.
До этого самый быстрый гол в матче открытия сезона был зафиксирован в игре между московским «Динамо» и нижегородской «Волгой» в сезоне-2013/14. На 67-й секунде отличился футболист нижегородцев Александр Шуленин.
При этом гол Оффора не стал самым быстрым в истории чемпионатов России. На 9-й секунде забивали Алексей Бычков из ярославского «Шинника» в матче 1999 года с волгоградским «Ротором» (2:0) и Олакунле Олусегун из «Краснодара» в матче с «Ростовом» (2:3) в 2022 году.