Гол Оффора стал самым быстрым в матчах открытия чемпионатов России

При этом гол Оффора не стал самым быстрым в истории чемпионатов России. На 9-й секунде забивали Алексей Бычков из ярославского «Шинника» в матче 1999 года с волгоградским «Ротором» (2:0) и Олакунле Олусегун из «Краснодара» в матче с «Ростовом» (2:3) в 2022 году.