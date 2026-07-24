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ЦСКА пропустил самый быстрый первый гол сезона РПЛ, но обыграл «Балтику»

Армейцы пропустили от «Балтики» на 35-й секунде, но в итоге победили со счетом 2:1.

Источник: ТАСС

Футболисты московского ЦСКА обыграли калининградскую «Балтику» в первом матче нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла в Москве на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 2:1.

В составе гостей отличился Чинонсо Оффор (1-я минута). У гостей забил Кирилл Глебов (36) и автогол на счету защитника «Балтики» Эдуардо Андерсона (33).

Оффор забил спустя 35 секунд после начала матча. Это самый быстрый гол в истории первых игр чемпионатов России. До этого рекорд принадлежал Александру Шуленину, который забил московскому «Динамо» в сезоне 2013/14 на 67-й секунде в составе «Волги».

В следующем туре ЦСКА 1 августа примет самарские «Крылья Советов», «Балтика» в тот же день дома сыграет с московским «Динамо».

В прошлом сезоне ЦСКА занял пятое место в РПЛ, «Балтика» стала шестой.

ЦСКА
2:1
Первый тайм: 2:1
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
24.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Дмитрий Игдисамов
Андрей Талалаев
Голы
ЦСКА
Эдуардо Андерсон
33′
Кирилл Глебов
36′
Балтика
Чиносо Оффор
(Натан Гассама)
1′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
4
Жоао Виктор
90+6′
79
Кирилл Данилов
32
Лусиано Гонду
76′
37
Энрике Кармо
20
Матия Попович
84′
62
Имран Фиров
17
Кирилл Глебов
76′
11
Тамерлан Мусаев
Балтика
67
Максим Бориско
22
Мингиян Бевеев
21
Эдуардо Андерсон
11
Николай Титков
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
18
Фахд Муфи
46′
77
Эльдар Чивич
73
Максим Петров
69′
26
Иван Беликов
9
Чиносо Оффор
77′
40
Дмитрий Никитин
8
Андрей Мендель
64′
69′
15
Тентон Йенне
10
Илья Петров
46′
42
Владислав Поспелов
Статистика
ЦСКА
Балтика
Желтые карточки
1
1
Голевые моменты
1
1
Удары (всего)
10
12
Удары в створ
1
3
Угловые
6
2
Фолы
11
17
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти