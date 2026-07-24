ЦСКА пропустил самый быстрый первый гол сезона РПЛ, но обыграл «Балтику»

Оффор забил спустя 35 секунд после начала матча. Это самый быстрый гол в истории первых игр чемпионатов России. До этого рекорд принадлежал Александру Шуленину, который забил московскому «Динамо» в сезоне 2013/14 на 67-й секунде в составе «Волги».