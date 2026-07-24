ЦСКА пропустил самый быстрый первый гол сезона РПЛ, но обыграл «Балтику»

Футболисты московского ЦСКА обыграли калининградскую «Балтику» в первом матче нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла в Москве на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 2:1.
В составе гостей отличился Чинонсо Оффор (1-я минута). У гостей забил Кирилл Глебов (36) и автогол на счету защитника «Балтики» Эдуардо Андерсона (33).
Оффор забил спустя 35 секунд после начала матча. Это самый быстрый гол в истории первых игр чемпионатов России. До этого рекорд принадлежал Александру Шуленину, который забил московскому «Динамо» в сезоне 2013/14 на 67-й секунде в составе «Волги».
В следующем туре ЦСКА 1 августа примет самарские «Крылья Советов», «Балтика» в тот же день дома сыграет с московским «Динамо».
В прошлом сезоне ЦСКА занял пятое место в РПЛ, «Балтика» стала шестой.
Дмитрий Игдисамов
Андрей Талалаев
Эдуардо Андерсон
33′
Кирилл Глебов
36′
Чиносо Оффор
(Натан Гассама)
1′
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
4
Жоао Виктор
90+6′
79
Кирилл Данилов
32
Лусиано Гонду
76′
37
Энрике Кармо
20
Матия Попович
84′
62
Имран Фиров
17
Кирилл Глебов
76′
11
Тамерлан Мусаев
67
Максим Бориско
22
Мингиян Бевеев
21
Эдуардо Андерсон
11
Николай Титков
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
18
Фахд Муфи
46′
77
Эльдар Чивич
73
Максим Петров
69′
26
Иван Беликов
9
Чиносо Оффор
77′
40
Дмитрий Никитин
8
Андрей Мендель
64′
69′
15
Тентон Йенне
10
Илья Петров
46′
42
Владислав Поспелов
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти