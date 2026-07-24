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ЦСКА не выигрывал на сборах, но стартовал с волевой победы над «Балтикой». Команду Игдисамова недооценивали

Волевая победа армейцев.

Источник: Спорт-Экспресс

Есть старая футбольная примета — на сборах надо хотя бы один раз проиграть, чтобы твердо стоять на земле. В «Балтике» на это точно не обращали внимания и прошли межсезонье без осечек. У ЦСКА — другая крайность. Ни одной победы в семи контрольных матчах и нескрываемая тревога поклонников красно-синих после 2:5 от «Динамо». А тут еще неприятные новости накануне стартового тура: вне игры из-за вирусной инфекции остался Баринов.

Футбол
Премьер-лига 2026/2027
Тур 1, 24.07.2026, 20:00
ЦСКА
2
Балтика
1

Впрочем, и у калининградцев был тонкий момент: перед началом матча получила развитие история с трансфером голкипера Бориско в ЦСКА. Первый номер «Балтики» должен был остаться в столице для прохождения медосмотра. Тем не менее, Андрей Талалаев не только продемонстрировал веру во вратаря и включил его в стартовый состав, но и озвучил свою позицию относительно несогласия с возможным переходом. И, пожалуй, его можно поддержать: вернется в строй восстанавливающийся после травмы Акинфеев, никуда не уходит Тороп, а в «Балтике» у Бориско есть стабильная игровая практика.

Это все-таки не та история, как при переходе Андраде в «Зенит», так как у полевых игроков всегда больше шансов проявить себя в более статусном клубе. Хотя и у них возникают сложности в связи с иными требованиями и стилем. Зачастую на прежнем месте футболисты в большей степени подчинены системе, которая при скромных возможностях позволяет команде оставаться конкурентоспособной. «Балтика» — ярчайший пример этой системности и умения играть на своих сильных сторонах. Их вроде бы все знают, но никто пока не придумал абсолютного рецепта против аутов в исполнении Бевеева.

В новом сезоне ничего не поменялось. Итог — самый быстрый в истории РПЛ первый гол сезона на 35-й секунде! Гассама навязал борьбу в воздухе, и мяч прилетел на ногу не упустившему свой шанс Оффору.

А дальше — пытайтесь найти бреши в многослойной калининградской обороне, которая обычно почти не оставляет свободного пространства. Но ЦСКА его все-таки находил. Сначала это удалось Облякову, однако Попович промедлил с ударом, и ему успели помешать. Потом Круговой гениальной подачей шведкой нашел напротив ворот Козлова, только тот, как подтвердил ВАР, забивал из небольшого офсайда. Зато успех принесло индивидуальное мастерство Поповича. Серб начал движение к штрафной с правого фланга, красиво обыграл Бевеева и своим прострелом спровоцировал автогол Андерсона. 1:1.

Дмитрий Игдисамов мог быть доволен как ответным взятием ворот, так и качеством игры его команды. Второй армейский гол — чистый восторг. В этой атаке было прекрасно все: как проникающий пас Кругового в зазор между двумя центральными защитниками, так и действия Лусиано Гонду, который увел за собой одного игрока обороны и расчистил зону ворвавшемуся туда из глубины Глебову. Кириллу оставалось обыграть Бориско и поразить пустые ворота. ЦСКА, который кому-то мог показаться мягкотелым на сборах, показал умение держать удар и за полчаса развернул ход игры на 180 градусов.

Правда, торопиться с выводами не стоило: «Балтика» могла закончить первый тайм так же, как начала его — голом после аута. Задачу Торопу облегчило то, что удар Оффора головой оказался недостаточно сильным. А вторая половина матча началась с атак «Балтики», которая внесла коррективы в расстановку. Бевеев ушел на правый фланг, тогда как налево отправился один из двух джокеров — Чивич. Хотя успех гостям едва не принесло не это, а экипировка Мойзеса. Бразилец еще в первом тайме показывал, что бутсы стоит поменять. Только проблема не решилась: защитник поскользнулся и подарил мяч Илье Петрову, а спасло ЦСКА то, что Оффор перед своим ударом оказался в офсайде.

Это было второе вмешательство ВАР в игру, а после третьего главного арбитра пригласили к монитору, и он не увидел оснований для назначения пенальти: до попадания мяча в руку Гассама то же самое случилось с наносившим удар Лусиано. Так что интрига прожила до финального свистка, а ЦСКА, получив пространство, освежил атаку за счет Мусаева и Энрике Кармо. Оба (а также Фиров) были к успеху ближе, чем пытавшиеся отыграться гости. Да, был удар с острого угла от сохранившего мяч в поле Поспелова и заблокированный Мойзесом выстрел с подбора. Однако эти эпизоды не сравнить с несколькими крутыми спасениями Бориско, который в одной атаке остановил два удара подряд.

Будет ли Максим дальше спасать армейцев? Увидим совсем скоро, а пока можно утверждать, что ЦСКА перед стартом недооценивали.

Андрей Кузичев

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