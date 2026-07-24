ЦСКА не выигрывал на сборах, но стартовал с волевой победы над «Балтикой». Команду Игдисамова недооценивали

Это было второе вмешательство ВАР в игру, а после третьего главного арбитра пригласили к монитору, и он не увидел оснований для назначения пенальти: до попадания мяча в руку Гассама то же самое случилось с наносившим удар Лусиано. Так что интрига прожила до финального свистка, а ЦСКА, получив пространство, освежил атаку за счет Мусаева и Энрике Кармо. Оба (а также Фиров) были к успеху ближе, чем пытавшиеся отыграться гости. Да, был удар с острого угла от сохранившего мяч в поле Поспелова и заблокированный Мойзесом выстрел с подбора. Однако эти эпизоды не сравнить с несколькими крутыми спасениями Бориско, который в одной атаке остановил два удара подряд.