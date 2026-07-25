Футболист «Балтики» Оффор поделился эмоциями от рекордного гола

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Нападающий калининградской «Балтики» Чинонсо Оффор считает свой гол, ставший самым быстрым в матчах открытия сезона чемпионата России по футболу, уникальным достижением, но он больше сфокусирован на командных результатах. Об этом он рассказал ТАСС.
Оффор забил на 35-й секунде матча первого тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА (1:2).
«Гол был самым быстрым? Это здорово — установить такой рекорд. Уникальное достижение. Конечно, индивидуальные показатели тоже важны, но мы хотели выиграть, но не смогли этого сделать, нам нужно упорнее работать. Сейчас мы уже сфокусированы на следующей игре», — сказал Оффор.
До этого самый быстрый гол в матче открытия сезона был забит в игре между московским «Динамо» и нижегородской «Волгой» в сезоне-2013/14. На 67-й секунде отличился футболист нижегородцев Александр Шуленин.
Дмитрий Игдисамов
Андрей Талалаев
Эдуардо Андерсон
33′
Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
36′
Чиносо Оффор
(Натан Гассама)
1′
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
4
Жоао Виктор
90+6′
79
Кирилл Данилов
32
Лусиано Гонду
76′
37
Энрике Кармо
20
Матия Попович
84′
62
Имран Фиров
17
Кирилл Глебов
76′
11
Тамерлан Мусаев
67
Максим Бориско
22
Мингиян Бевеев
21
Эдуардо Андерсон
11
Николай Титков
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
18
Фахд Муфи
46′
77
Эльдар Чивич
73
Максим Петров
69′
26
Иван Беликов
9
Чиносо Оффор
76′
40
Дмитрий Никитин
8
Андрей Мендель
64′
69′
15
Тентон Йенне
10
Илья Петров
46′
42
Владислав Поспелов
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти