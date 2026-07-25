Кисляк обратился к болельщикам ЦСКА после победы над «Балтикой»

«Друзья, всем привет. Поздравляю всех с праздником футбола, поздравляю всех армейцев с победой. Самое главное было хорошо начать. Поэтому сейчас уже восстанавливаемся. Вот холодная и горячая бочки, Мойзес… Движемся дальше», — заявил Кисляк на видео в личном телеграм-канале.