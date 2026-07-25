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Комментатор «Матч ТВ» заявил, что «Спартак» выиграет РПЛ

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин в своем Telegram-канале заявил, что московский «Спартак» станет победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: ФК «Спартак-Москва»

Также Шнякин отметил, что сложно отыскать менее осмысленное занятие, чем предсказание итогов 10-месячного турнира за пять часов до его старта.

В первом матче нового сезона петербургский «Зенит» выиграл Суперкубок России. Встреча против московского «Спартака» состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Главным арбитром матча был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля 2026 года. Чемпионат откроется матчем между ЦСКА и «Балтикой»: игра состоится 24 июля, стартовый свисток для команд прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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