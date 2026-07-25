«Я крепко выругался». Тренер ЦСКА Игдисамов — о голе «Балтики» на 1-й минуте

— Я не только развел руками, но и крепко выругался в тот момент (смеется). Изначально был план на игру и мы его придерживались. Ранний гол повлиял только на эмоциональное состояние, но для меня это не стало продолжением товарищеской игры с «Динамо». Знал, что у ребят есть силы отыграться. К сожалению, не засчитали очень красивый гол. Планировали атаковать через свободные зоны, это и делали.