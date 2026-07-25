«Я крепко выругался». Тренер ЦСКА Игдисамов — о голе «Балтики» на 1-й минуте

24 июля армейцы обыграли «балтийцев» со счетом 2:1, несмотря на пропущенный гол на 1-й минуте.
— ЦСКА пропустил простой мяч в начале, будто продолжение игры с «Динамо». Вы развели руками, какая работа была проведена?
— Я не только развел руками, но и крепко выругался в тот момент (смеется). Изначально был план на игру и мы его придерживались. Ранний гол повлиял только на эмоциональное состояние, но для меня это не стало продолжением товарищеской игры с «Динамо». Знал, что у ребят есть силы отыграться. К сожалению, не засчитали очень красивый гол. Планировали атаковать через свободные зоны, это и делали.
— Кармо превращается в джокера?
— У него очень сильный дриблинг, это хорошо работает на уставших защитников. Попович в отличной форме, он прибавляет не только тактически, но и ментально повзрослел, хорошо ведет борьбу, а против «Балтики» это было нужно, — приводит слова Игдисамова «Матч ТВ».
В следующем туре РПЛ ЦСКА сыграет дома против самарских «Крыльев Советов» 1 августа.
Дмитрий Игдисамов
Андрей Талалаев
Эдуардо Андерсон
33′
Кирилл Глебов
(Данил Круговой)
36′
Чиносо Оффор
(Натан Гассама)
1′
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
4
Жоао Виктор
90+6′
79
Кирилл Данилов
32
Лусиано Гонду
76′
37
Энрике Кармо
20
Матия Попович
84′
62
Имран Фиров
17
Кирилл Глебов
76′
11
Тамерлан Мусаев
67
Максим Бориско
22
Мингиян Бевеев
21
Эдуардо Андерсон
11
Николай Титков
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
18
Фахд Муфи
46′
77
Эльдар Чивич
73
Максим Петров
69′
26
Иван Беликов
9
Чиносо Оффор
76′
40
Дмитрий Никитин
8
Андрей Мендель
64′
69′
15
Тентон Йенне
10
Илья Петров
46′
42
Владислав Поспелов
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти