«Выстрел в голову и борьба за выживание для “Балтики”. Талалаев высказался о возможном уходе Бориско в ЦСКА

РПЛ стартовала ярко: в первом туре ЦСКА победил «Балтику» на своем поле 2:1, отыгравшись после быстрого пропущенного мяча. По окончании матча главный тренер калининградцев Андрей Талалаев высказался о ситуации в своей команде — в частности, прокомментировал возможный уход голкипера Максима Бориско.
«Мое кредо — не продавать больше двух ключевых игроков за одно окно»
«Балтика» начала мощно: нападающий Чиносо Оффор забил уже на 35-й секунде, оформив самый быстрый первый гол сезона в истории РПЛ. Правда, гости не смогли удержать преимущество надолго: к перерыву армейцы повели — 2:1. Сравнять калининградцам так и не удалось — два гола Оффора во втором тайме отменили. В обоих случаях зафиксировали офсайд.
После финального свистка Талалаев был откровенен.
«Все понимают: чтобы усилить игру — нужно качество. Уровень мастерства у моих футболистов такой, какой есть. У меня нет волшебной палочки. У нас был совет директоров в мае. И все четко знают, что за весну мы заняли пятое место с конца. Были поставлены задачи приобрести игроков на несколько позиций. Пока усиления мы не видим… Я не могу сказать, что мы сыграли хуже, чем ожидали», — сказал Андрей Викторович на пресс-конференции.
«Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА — это выстрел в голову. Борьба за выживание. Мое кредо — не продавать больше двух ключевых игроков за одно окно», — признался он.
Бориско действительно близок к уходу
19 июля «СЭ» сообщал, что «Балтика» готова продать 26-летнего вратаря в ЦСКА при условии обратной аренды на сезон-2026/27. В пятницу генеральный директор калининградского клуба Равиль Измайлов заявил, что Бориско близок к переходу в московскую команду.
«Переговоры ведутся, вопрос обсуждается. Но конкретики пока нет. Трансферное окно долгое, может решиться завтра, может через месяц. Есть моя точка зрения, есть точка зрения ЦСКА, игрока. Знаю его позицию, но спросите у него. Ведем переговоры только с ЦСКА, мы очень близки к сделке, процесс идет», — приводит matchtv.ru слова Измайлова.
Максим выступает за клуб с 2019 года: отыграл за это время 110 матчей, 57 раз отстоял на ноль. РФС включил его в список 33-х лучших футболистов минувшего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 2 миллиона евро.
Артем Белинин