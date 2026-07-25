«Выстрел в голову и борьба за выживание для “Балтики”. Талалаев высказался о возможном уходе Бориско в ЦСКА

«Все понимают: чтобы усилить игру — нужно качество. Уровень мастерства у моих футболистов такой, какой есть. У меня нет волшебной палочки. У нас был совет директоров в мае. И все четко знают, что за весну мы заняли пятое место с конца. Были поставлены задачи приобрести игроков на несколько позиций. Пока усиления мы не видим… Я не могу сказать, что мы сыграли хуже, чем ожидали», — сказал Андрей Викторович на пресс-конференции.