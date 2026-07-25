Главный тренер ЦСКА Игдисамов: «Я перестал читать, что пишут»

«Я перестал читать, что пишут. Прекрасно понимаю, какой шанс я получил, понимаю это давление. Понимаю, что журналистам нужны клики, но порой новости просто высасываются из пальца. Но у меня много работы с командой, и нет времени на все это», — заявил Игдисамов на пресс-конференции.