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Гендиректор «Балтики»: «Смолов нам интересен. По крайней мере медийно — точно»

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов заявил об интересе к бывшему нападающему сборной России Федору Смолову.

Источник: Sport24

Ранее главный тренер калининградцев Андрей Талалаев в подкасте 36-летнего футболиста Smol Talk позвал его в свою команду.

— Интересен ли «Балтике» Федор Смолов?

— Интересен. По крайней мере медийно — точно.

— А как футболист и мастер насколько Федор интересен?

— Это надо спрашивать у Андрея Викторовича. Если он его зовет, значит, как тренер его видит. Но, понятно, что подкаст медийный и шутливый в том числе.

— Медийка Смолова на уровне Артема Дзюбы?

— Это даже комментировать не хочу, а то мы сейчас уже про инопланетян заговорим, — приводит слова Измайлова «Советский спорт».

Последним профессиональным клубом Смолова был «Краснодар», который он покинул летом 2025 года.

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