Гендиректор «Балтики»: «Смолов нам интересен. По крайней мере медийно — точно»

Ранее главный тренер калининградцев Андрей Талалаев в подкасте 36-летнего футболиста Smol Talk позвал его в свою команду.
— Интересен ли «Балтике» Федор Смолов?
— Интересен. По крайней мере медийно — точно.
— А как футболист и мастер насколько Федор интересен?
— Это надо спрашивать у Андрея Викторовича. Если он его зовет, значит, как тренер его видит. Но, понятно, что подкаст медийный и шутливый в том числе.
— Медийка Смолова на уровне Артема Дзюбы?
— Это даже комментировать не хочу, а то мы сейчас уже про инопланетян заговорим, — приводит слова Измайлова «Советский спорт».
Последним профессиональным клубом Смолова был «Краснодар», который он покинул летом 2025 года.