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Гендиректор «Балтики» — о продлении контракта Талалаева: Разговор идет, но дальше не продвинулся

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» рассказал о переговорах с главным тренером команды Андреем Талалаевым о продлении контракта.

Источник: Рейтинг Букмекеров

«Идет разговор, но дальше не продвинулся. Пока просто разговор. Андрей Викторович — главный тренер футбольного клуба “Балтика”. Остальное — наша внутренняя кухня, которую не хотел бы выносить наружу», — сказал Измайлов.

Напомним, Андрей Талалаев занял пост главного тренера «Балтики» в сентябре 2024 года. Под его руководством калининградский клуб стал победителем Первой лиги в сезоне-2024/25. В минувшем сезоне-2025/26 Российской Премьер-Лиги команда сумела набрать 46 очков и завершила чемпионат на шестой строчке в турнирной таблице.

Контракт Талалаева с калининградской «Балтикой» рассчитан до конца текущего сезона.

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