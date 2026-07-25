«Динамо» установило клубный рекорд по ударам за три сезона в РПЛ

Футболисты московского «Динамо» нанесли 15 ударов по воротам самарских «Крыльев Советов» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Как сообщает Opta, это рекордный результат для «бело-голубых» за три сезона — в последний раз «Динамо» удалось нанести 15 ударов в матче против «Сочи» в концовке сезона 2024/25.
Первая половина встречи завершилась со счетом 0:0. «Динамо» проводит первый официальный матч после возвращения немца Сандро Шварца на пост главного тренера.
Главным арбитром этой встречи является 24-летний Матвей Заика. Он стал самым молодым главным арбитром в истории РПЛ. До этого рекорд принадлежал Виталию Мешкову и Никите Новикову, которые дебютировали в этой роли в 27 лет.