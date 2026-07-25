«Динамо» и «Крылья» сыграли вничью в матче РПЛ с 24-летним арбитром

Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Динамо» провело первый официальный матч после возвращения немца Сандро Шварца на пост главного тренера.
24-летний Матвей Заика обслуживал эту игру, он стал самым молодым главным арбитром в истории РПЛ. До него рекорд принадлежал Виталию Мешкову и Никите Новикову, которые дебютировали в этой роли в 27 лет.
«Динамо» нанесло 15 ударов за первый тайм — рекорд «бело-голубых» за последние три сезона, сообщает Opta. В последний раз такое было в конце сезона 2023/24 при Марцеле Личке против «Сочи» (тоже 15).
В следующем туре «Динамо» 1 августа в гостях сыграет с калининградской «Балтикой», «Крылья Советов» в тот же день в гостях сыграют с ЦСКА.
Сандро Шварц
Сергей Булатов
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
70
Константин Тюкавин
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
7
Дмитрий Скопинцев
77′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
63′
21
Антон Миранчук
91
Ярослав Гладышев
63′
88
Виктор Окишор
11
Артур Гомес
77′
33
Иван Сергеев
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
15
Николай Рассказов
64′
3
Томас Галдамес
19
Иван Олейников
88′
20
Кирилл Столбов
7
Михайло Баньяц
64′
77
Денис Макаров
11
Амар Рахманович
62′
10
Мартин Крамарич
8
Максим Витюгов
78′
5
Доминик Ороз
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти