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«Динамо» и «Крылья» сыграли вничью в матче РПЛ с 24-летним арбитром

Матвей Заика стал самым молодым главным арбитром в истории РПЛ. Игра завершилась со счетом 0:0.

Источник: Софья Сандурская / ТАСС

Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Динамо» провело первый официальный матч после возвращения немца Сандро Шварца на пост главного тренера.

24-летний Матвей Заика обслуживал эту игру, он стал самым молодым главным арбитром в истории РПЛ. До него рекорд принадлежал Виталию Мешкову и Никите Новикову, которые дебютировали в этой роли в 27 лет.

«Динамо» нанесло 15 ударов за первый тайм — рекорд «бело-голубых» за последние три сезона, сообщает Opta. В последний раз такое было в конце сезона 2023/24 при Марцеле Личке против «Сочи» (тоже 15).

В следующем туре «Динамо» 1 августа в гостях сыграет с калининградской «Балтикой», «Крылья Советов» в тот же день в гостях сыграют с ЦСКА.

Динамо
0:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
25.07.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Сандро Шварц
Сергей Булатов
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
70
Константин Тюкавин
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
7
Дмитрий Скопинцев
77′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
63′
21
Антон Миранчук
91
Ярослав Гладышев
63′
88
Виктор Окишор
11
Артур Гомес
77′
33
Иван Сергеев
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
15
Николай Рассказов
64′
3
Томас Галдамес
19
Иван Олейников
88′
20
Кирилл Столбов
7
Михайло Баньяц
64′
77
Денис Макаров
11
Амар Рахманович
62′
10
Мартин Крамарич
8
Максим Витюгов
78′
5
Доминик Ороз
Статистика
Динамо
Крылья Советов
Удары (всего)
22
12
Удары в створ
6
4
Угловые
6
2
Фолы
15
14
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти