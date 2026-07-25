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Блогер Стрелец пришла на матч «Динамо»: «Нравится, как клуб относится к женщинам»

Блогер Надежда Стрелец посетила матч московского «Динамо» с «Крыльями Советов» (0:0) в 1-м туре РПЛ и в комментарии для «СЭ» рассказала про ситуацию с директором по коммуникациям ЦСКА Кириллом Брейдо, который попросил ее оставить футбол в покое.

Источник: РИА Новости

— Возможно ли, что вы простите ЦСКА?

— У меня никто не просил прощения.

— Возможно ли, что будете в хороших отношениях с ЦСКА после истории с Кириллом Брейдо?

— Я сегодня приняла приглашение «Динамо» прийти на эту игру, потому что мне очень нравится, как клуб ведет коммуникацию, как относится к женщинам и в целом выстраивает свою экосистему.

— Почему выбрали прийти на стадион «Динамо»?

— У меня сын играет за «Динамо», исторически болеем за родной клуб. Любимый футболист моего сына — Константин Тюкавин. Несмотря на то, что голов мы сегодня не увидели, все еще впереди. Буду обязательно еще ходить на «Динамо».

— Есть ли еще клубы, которым вы симпатизируете?

— Симпатизирую «Краснодару», и «Зенит» исторически очень крутые ребята.

Динамо
0:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
25.07.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Сандро Шварц
Сергей Булатов
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
70
Константин Тюкавин
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
7
Дмитрий Скопинцев
77′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
63′
21
Антон Миранчук
91
Ярослав Гладышев
63′
88
Виктор Окишор
11
Артур Гомес
77′
33
Иван Сергеев
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
15
Николай Рассказов
64′
3
Томас Галдамес
19
Иван Олейников
88′
20
Кирилл Столбов
7
Михайло Баньяц
64′
77
Денис Макаров
11
Амар Рахманович
62′
10
Мартин Крамарич
8
Максим Витюгов
78′
5
Доминик Ороз
Статистика
Динамо
Крылья Советов
Удары (всего)
22
12
Удары в створ
6
4
Угловые
6
2
Фолы
15
14
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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