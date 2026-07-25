Блогер Стрелец пришла на матч «Динамо»: «Нравится, как клуб относится к женщинам»

— Возможно ли, что вы простите ЦСКА?
— У меня никто не просил прощения.
— Возможно ли, что будете в хороших отношениях с ЦСКА после истории с Кириллом Брейдо?
— Я сегодня приняла приглашение «Динамо» прийти на эту игру, потому что мне очень нравится, как клуб ведет коммуникацию, как относится к женщинам и в целом выстраивает свою экосистему.
— Почему выбрали прийти на стадион «Динамо»?
— У меня сын играет за «Динамо», исторически болеем за родной клуб. Любимый футболист моего сына — Константин Тюкавин. Несмотря на то, что голов мы сегодня не увидели, все еще впереди. Буду обязательно еще ходить на «Динамо».
— Есть ли еще клубы, которым вы симпатизируете?
— Симпатизирую «Краснодару», и «Зенит» исторически очень крутые ребята.
Сандро Шварц
Сергей Булатов
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
70
Константин Тюкавин
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
7
Дмитрий Скопинцев
77′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
63′
21
Антон Миранчук
91
Ярослав Гладышев
63′
88
Виктор Окишор
11
Артур Гомес
77′
33
Иван Сергеев
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
15
Николай Рассказов
64′
3
Томас Галдамес
19
Иван Олейников
88′
20
Кирилл Столбов
7
Михайло Баньяц
64′
77
Денис Макаров
11
Амар Рахманович
62′
10
Мартин Крамарич
8
Максим Витюгов
78′
5
Доминик Ороз
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти