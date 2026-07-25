Идеи Шварца пока не работают. Для гола «Динамо» не хватило даже 22 ударов!

«Динамо», как и год назад, входит в новый сезон с большими амбициями. Надежды на Валерия Карпина не оправдались, сезон пришлось спасать Ролану Гусеву, ну, а сейчас пост главного тренера занял вернувшийся в Россию Сандро Шварц. При немце бело-голубые выдали один из самых ярких отрезков в современной истории, так что логично, что болельщики ждут возвращения и фирменного прессинга, и организации. И, само собой, результатов.
Москвичи в хорошем расположении духа подошли к старту. В последнем контрольном матче обыграли ЦСКА со счетом 5:2, и, хоть ряд футболистов пока недоступны (Касерес и Чавес играли на чемпионате мира, Зайнутдинов восстанавливается после повреждения), очевидно, что команда Шварца считалась явным фаворитом.
Впрочем, самарцы летом серьезно укрепили атакующую линию, подписав Мартина Крамарича из «Сочи» и экс-динамовца Дениса Макарова. Оба, правда, начали игру на скамейке, Сергей Булатов решил довериться проверенным футболистам. Вообще «Крылья» не очень здорово смотрелись на сборах, потерпев четыре поражения в пяти встречах и ни разу не сумев победить. Но сильно переоценивать этот фактор все же не стоит. Особенно с учетом того, что Шварц за первый российский этап ни разу не смог обыграть эту команду.
«Динамо» решило не тянуть и со стартовым свистком насело на ворота гостей — Бителло с левого края штрафной то ли простреливал, то ли бил, и мяч прошел рядом со штангой. Чуть позже отличный шанс упустил Тюкавин, не сумевший как следует подстроиться под удар Зайдензаля.
И когда казалось, что вот-вот бело-голубые дожмут оппонента, «Крылья» проснулись и создали несколько очень опасных моментов. Сперва Божин на угловом заставил включиться Лунева. Затем динамовский вратарь потащил удар прорвавшегося по флангу Олейникова, а секундами позже наблюдал, как мяч после второго выстрела Ивана пролетает рядом с «девяткой».
«Динамо» тут же ответило своей атакой — Артур пытался прошить ближний угол, но на месте оказался Песьяков. Вообще оба вратаря уверенно провели первый тайм и, пожалуй, стали главными его героями. Хозяева же много владели мячом, но после 20-й минуты сдали в движении и стали допускать больше брака в передачах. Возможно, это фактор старта сезона — футболисты еще не успели набрать оптимальные кондиции, а футбол Шварца предполагает активное движение.
Логично было ожидать, что после перерыва «Динамо» прибавит — футболисты наберутся сил и выслушают корректировки от Сандро. Но этого не произошло. Более того, «Крылья» во второй половине встречи смотрелись даже лучше. Например, Олейников вполне мог открывать счет почти сразу после возобновления игры — бело-голубых вновь спас Лунев.
«Динамо» же как будто не понимало, как доставлять мяч в чужую штрафную. Защитники и центрхавы бесконечно катали мяч по U-образной траектории. Вспомнить можно разве что удар Гладышева, и тот без особых проблем накрыли. Не освежили игру и замены — Окишор, Сергеев и Рубенс с Миранчуком откровенно не попали в темп. А вот вышедший со скамейки «Крыльев» новичок Крамарич был очень близок к голу — дотянулся до мяча после прострела с фланга, но направить его в ворота не смог. Добавил свежести на правом фланге и Макаров, у которого был шанс уже в добавленное время огорчить бывших.
Динамовцы же нарвались на свист родных трибун в концовке, и это можно понять — команда нанесла 22 удара по воротам, однако встала во второй половине встречи и не создала ни одного хоть сколько-нибудь опасного момента. Ни прессинг, ни комбинационная игра Шварца пока не работают, но нужно время, чтобы давать оценки. А пока «Крылья» можно поздравить с прерыванием 11-матчевой серии из гостевых поражений в РПЛ.
Сандро Шварц
Сергей Булатов
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
70
Константин Тюкавин
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
7
Дмитрий Скопинцев
77′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
63′
21
Антон Миранчук
91
Ярослав Гладышев
63′
88
Виктор Окишор
11
Артур Гомес
77′
33
Иван Сергеев
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
15
Николай Рассказов
64′
3
Томас Галдамес
19
Иван Олейников
88′
20
Кирилл Столбов
7
Михайло Баньяц
64′
77
Денис Макаров
11
Амар Рахманович
62′
10
Мартин Крамарич
8
Максим Витюгов
78′
5
Доминик Ороз
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
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