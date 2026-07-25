Идеи Шварца пока не работают. Для гола «Динамо» не хватило даже 22 ударов!

«Динамо» же как будто не понимало, как доставлять мяч в чужую штрафную. Защитники и центрхавы бесконечно катали мяч по U-образной траектории. Вспомнить можно разве что удар Гладышева, и тот без особых проблем накрыли. Не освежили игру и замены — Окишор, Сергеев и Рубенс с Миранчуком откровенно не попали в темп. А вот вышедший со скамейки «Крыльев» новичок Крамарич был очень близок к голу — дотянулся до мяча после прострела с фланга, но направить его в ворота не смог. Добавил свежести на правом фланге и Макаров, у которого был шанс уже в добавленное время огорчить бывших.