Тюкавин о словах стримера Мэддисона: «Илья разбирается в футболе»

— Впереди еще куча игр. Сейчас разберем все моменты и будем готовиться дальше. Были моменты, когда можно было выжать максимум, — сказал Тюкавин.
— Во время матча Мэддисон написал, что ты плохо играешь и тебя надо продавать в «Зенит».
— Получается, что Илья разбирается в футболе.
Ранее Мэддисон жестко раскритиковал Тюкавина и его агента, назвав нападающего «хламарем», а также выразил недоумение, почему «Динамо» отказалось продавать его за 30 миллионов евро в «Зенит».
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Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.Читать дальше