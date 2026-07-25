РФС изменил интервью самого молодого арбитра в истории РПЛ, убрав фразу «Главный на поле — судья»

«Главный на поле — судья. Не футболисты, не тренеры. Я управляю процессом и руководством игрой. Неважно, молодой это игрок или опытный футболист — он должен понимать, как со мной взаимодействовать. В первую очередь должно быть уважение. Если есть уважение с их стороны, будет уважение и с моей».