РФС изменил интервью самого молодого арбитра в истории РПЛ, убрав фразу «Главный на поле — судья»

В первоначальной версии интервью Заика, рассуждая о психологии судейства, заявил, что именно арбитр является главной фигурой на поле.
«Главный на поле — судья. Не футболисты, не тренеры. Я управляю процессом и руководством игрой. Неважно, молодой это игрок или опытный футболист — он должен понимать, как со мной взаимодействовать. В первую очередь должно быть уважение. Если есть уважение с их стороны, будет уважение и с моей».
Однако уже на следующий день эта часть текста была изменена. Из интервью исчезли слова о том, что судья «главный на поле» и что он «управляет процессом и руководством игрой». Вместо этого в обновленной версии говорится:
«Неважно, молодой это игрок или опытный футболист — он должен понимать, как правильно взаимодействовать с судьей. В первую очередь должно быть уважение. Если есть уважение со стороны игроков, будет уважение со стороны рефери».
При этом остальная часть интервью осталась без изменений. Заика по-прежнему рассказывает о подготовке к матчам, изучении команд и необходимости подбирать индивидуальный подход к футболистам, однако наиболее резонансные формулировки из опубликованного ранее текста были исключены.
Сандро Шварц
Сергей Булатов
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
70
Константин Тюкавин
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
7
Дмитрий Скопинцев
76′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
64′
21
Антон Миранчук
91
Ярослав Гладышев
64′
88
Виктор Окишор
11
Артур Гомес
76′
33
Иван Сергеев
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
15
Николай Рассказов
64′
3
Томас Галдамес
19
Иван Олейников
88′
20
Кирилл Столбов
7
Михайло Баньяц
64′
77
Денис Макаров
11
Амар Рахманович
64′
10
Мартин Крамарич
8
Максим Витюгов
78′
5
Доминик Ороз
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти