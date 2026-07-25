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РФС изменил интервью самого молодого арбитра в истории РПЛ, убрав фразу «Главный на поле — судья»

На сайте Российского футбольного союза изменили интервью 24-летнего арбитра Матвея Заики, который, отработав на матче 1-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Крыльями Советов» (0:0), стал самым молодым главным судьей в истории высшего дивизиона российского футбола.

Источник: Михаил Шапаев, РФС

В первоначальной версии интервью Заика, рассуждая о психологии судейства, заявил, что именно арбитр является главной фигурой на поле.

«Главный на поле — судья. Не футболисты, не тренеры. Я управляю процессом и руководством игрой. Неважно, молодой это игрок или опытный футболист — он должен понимать, как со мной взаимодействовать. В первую очередь должно быть уважение. Если есть уважение с их стороны, будет уважение и с моей».

Однако уже на следующий день эта часть текста была изменена. Из интервью исчезли слова о том, что судья «главный на поле» и что он «управляет процессом и руководством игрой». Вместо этого в обновленной версии говорится:

«Неважно, молодой это игрок или опытный футболист — он должен понимать, как правильно взаимодействовать с судьей. В первую очередь должно быть уважение. Если есть уважение со стороны игроков, будет уважение со стороны рефери».

При этом остальная часть интервью осталась без изменений. Заика по-прежнему рассказывает о подготовке к матчам, изучении команд и необходимости подбирать индивидуальный подход к футболистам, однако наиболее резонансные формулировки из опубликованного ранее текста были исключены.

Динамо
0:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
25.07.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Динамо, 15335 зрителей
Главные тренеры
Сандро Шварц
Сергей Булатов
Составы команд
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Андрей Лунев
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Леон Зайдензаль
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Бителло
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Удары (всего)
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Удары в створ
5
4
Угловые
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2
Фолы
15
14
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти