Вернувшийся в РПЛ «Факел» проиграл в первом туре махачкалинскому «Динамо»

Футболисты махачкалинского «Динамо» обыграли воронежский «Факел» со счетом 2:1 в гостевом матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей отличился Александр Сандрачук (79-я минута), также автогол на счету защитника «Факела» Юрия Журавлева (30). У хозяев гол забил Вячеслав Якимов (21).
В прошлом сезоне «Факел» занял второе место в Первой лиге и вернулся в РПЛ спустя год после вылета. «Динамо» стало 14-м в РПЛ и сохранило прописку в элите через стыковые матчи.
В следующем туре «Факел» 2 августа в гостях сыграет с «Краснодаром», «Динамо» днем ранее примет московский «Локомотив».
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
25.07.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Факел, 9289 зрителей
Главные тренеры
Олег Василенко
Вадим Евсеев
Голы
Факел
Вячеслав Якимов
21′
Динамо Мх
Юрий Журавлев
30′
Александр Сандрачук
(Даниил Лесовой)
79′
Составы команд
Факел
1
Даниил Фролкин
20
Игорь Юрганов
52
Равиль Нетфуллин
5
Альберт Габараев
44
Юрий Журавлев
19
Белайди Пуси
55
Дарко Тодорович
84′
8
Абдула Багамаев
10
Ильнур Альшин
74′
99
Николай Гиоргобиани
97
Бутта Магомедов
84′
93
Мераби Уридия
23
Вячеслав Якимов
68′
17
Антон Ковалев
9
Аксель Гнапи
74′
7
Максим Турищев
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
72
Александр Сандрачук
77
Темиркан Сундуков
99
Муталип Алибеков
16
Уссем Мрезиг
13
Сослан Кагермазов
24
Андрес Аларкон
47
Никита Глушков
88′
10
Джавад Хоссейннеджад
6
Марат Апшацев
42′
65′
21
Абдулпаша Джабраилов
25
Гамид Агаларов
65′
88
Даниил Лесовой
11
Миро
90′
19
Кирилл Зинович
Статистика
Факел
Динамо Мх
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
3
4
Угловые
8
2
Фолы
16
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Капленков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти