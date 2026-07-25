«Спартак» разгромил новичка РПЛ в первом туре

Московский клуб был создан на базе академии «Родина» и лицензирован для выступления в первенстве России среди команд клубов ПФЛ (сейчас Вторая лига) в 2019 году. Его владелец — миллиардер Сергей Ломакин, сооснователь Fix Price. Команда впервые в своей истории выступает в элитном дивизионе российского футбола.