«Спартак» разгромил новичка РПЛ в первом туре

Футболисты московского «Спартака» обыграли столичную «Родину» со счетом 3:0 в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Маркиньос (24-я минута), Кристофер Мартинс (80) и Данил Пруцев (86).
Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев нанес символический удар перед этим матчем.
«Спартак» в прошлом сезоне занял четвертое место в РПЛ. «Родина» пробилась в топ-дивизион, выиграв Первую лигу.
Московский клуб был создан на базе академии «Родина» и лицензирован для выступления в первенстве России среди команд клубов ПФЛ (сейчас Вторая лига) в 2019 году. Его владелец — миллиардер Сергей Ломакин, сооснователь Fix Price. Команда впервые в своей истории выступает в элитном дивизионе российского футбола.
«Родина» проводит домашние матчи на «Арене Химки», главный тренер команды — испанец Хуан Диас.
«Родина» — восьмой клуб из Москвы в чемпионате России в истории и первый столичный клуб-дебютант турнира со времен «Москвы» в 2001 году.
В следующем туре «Спартак» 2 августа в гостях сыграет с грозненским «Ахматом», «Родина» 31 июля примет «Ростов».
Хуан Карлос Карседо
Хуан Диас
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
24′
Кристофер Мартинс
(Александр Джику)
79′
Данил Пруцев
(Роман Зобнин)
86′
98
Александр Максименко
7
Пабло Солари
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
63′
4
Александр Джику
33
Виктор Парада
63′
97
Даниил Денисов
10
Маркиньос
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
63′
35
Кристофер Мартинс
6
Срджан Бабич
84′
25
Данил Пруцев
13
Сергей Волков
10
Йорди Рейна
26
Артем Мещанинов
6
Руслан Фищенко
9
Артем Максименко
99
Иван Тимошенко
73′
88
Артем Сокол
82′
80
Станислав Бессмертный
49
Илья Дятлов
38′
75′
3
Лео Гогличидзе
17
Солтмурад Бакаев
75′
38
Леон Мусаев
55
Митя Крижан
75′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
5
Андрей Егорычев
32′
54′
8
Икер Позо
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
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- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти