«Спартак» разгромил «Родину». Команде Карседо проще без номинальных форвардов?

Бразилец потом еще и создал момент, который не использовали Угальде и Солари. Опасно бил Зобнин, но не только из-за невысокой реализации первый тайм в исполнении «Спартака» нельзя было назвать идеальным. Видно, что пока еще не в идеальных кондициях Парада, который ищет общий язык с новыми одноклубниками. А в центре обороны не хватало отбывавшего дисквалификацию Ву, и на уязвимость защитной линии хозяев перед уходом на перерыв указал Тимошенко. Давно не игравший в обороне Литвинов не смог помешать форварду «Родины» пробить из центра штрафной, после чего Максименко записал себе в актив второе серьезное спасение.