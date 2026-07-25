«Спартак» разгромил «Родину». Команде Карседо проще без номинальных форвардов?

Шесть лет назад «Спартак» в Тушине разгромил «Роднину» в кубковом матче (5:1). Из нынешнего состава красно-белых тогда на поле выходили Максименко, Умяров и отметившийся голом Зобнин. Но вряд ли они помнят детали той игры: «Родина» еще находилась в статусе середняка второго дивизиона. Однако с тех пор клуб прошел большой путь и в какой-то степени повторил стратегию «Балтики». Команда Хуана Диаса сохранила состав, который выиграл турнир в Первой лиге.
С одной стороны — риск. Вместе с тем тренерскому штабу не нужно встраивать в игру многочисленных новичков, а старожилы прекрасно знают все требования, и что делать в той или иной ситуации. Соответственно фирменные быстрые атаки «Родины» никуда не делись, и первый же такой выпад завершился голевым моментом. Лучший снайпер гостей Артем Максименко заставил потрудиться своего спартаковского однофамильца, закрутив мяч в дальний угол из-под дебютанта красно-белых Парады. А потом уже с противоположного фланга на ударную позицию выходил Солтмурад Бакаев.
Впрочем, данные эпизоды не означали, что все шло по плану «Родины». Напротив, гостей с каждой минутой все сильнее вдавливали в штрафную, и они не успевали за державшими высокий темп спартаковцами. Стоило Егорычеву потерять мяч, и Волкову пришлось спасать, останавливая удар Угальде. Хорош был Барко, которому перед стартовым свистком вручили приз лучшему игроку «Спартака» по итогам прошлого сезона. Для начала Эсекиэль чуть-чуть не попал в дальний угол, после чего в похожей ситуации предпочел отдать передачу открывшему счет Маркиньосу.
Бразилец, кстати, за несколько минут пережил целый спектр эмоций. Его подкат в собственной штрафной арбитр посчитал заслуживающим назначения пенальти, однако просмотр повтора убедил: Маркиньос чисто выбил мяч из-под ног Максименко.
Бразилец потом еще и создал момент, который не использовали Угальде и Солари. Опасно бил Зобнин, но не только из-за невысокой реализации первый тайм в исполнении «Спартака» нельзя было назвать идеальным. Видно, что пока еще не в идеальных кондициях Парада, который ищет общий язык с новыми одноклубниками. А в центре обороны не хватало отбывавшего дисквалификацию Ву, и на уязвимость защитной линии хозяев перед уходом на перерыв указал Тимошенко. Давно не игравший в обороне Литвинов не смог помешать форварду «Родины» пробить из центра штрафной, после чего Максименко записал себе в актив второе серьезное спасение.
Соответственно счет оставался скользким, и один эпизод мог перечеркнуть все спартаковские достижения. Показательно, что после часа игры Хуан Карлос Карседо провел тройную замену, перестроив игру. На правый фланг вышел Денисов, появление Джику позволило Литвинову выдвинуться в опорную зону, а Зобнин ушел на левый фланг. Причем «Спартак» перешел на схему без чистого форварда, и выше всех располагался Мартинс, который должен был замыкать прострел Солари в атаке, которая началась с отбора полузащитника сборной Люксембурга. Карседо совсем не верит в Угальде и Ливая Гарсию?
Будь у испанского тренера красно-белых иная репутация, в этом можно было бы усмотреть скрытый намек на необходимость приобретения нового игрока атаки, на покупку которого выделены серьезные средства. Только тренер полностью прав в футбольном плане. Во-первых, Угальде совершенно неэффективен, и мысли о возможном трансфере ему мешают. Во-вторых, Ливай и близко не отрабатывает потраченные на его покупку 20 миллионов евро, и данная сумма изначально не соответствовала уровню тринидадца. Наконец — а это самое главное — «Спартак» без классического центрфорварда сейчас выглядит лучше. Не сказать, что нападающие ему не нужны: речь именно о текущем подборе исполнителей.
Длинная скамейка и универсализм многих футболистов оказались ключевым фактором в заключительной трети матча. 0:3 — это не так уж и плохо для «Родины», если вспомнить, как Волков вытянул из-под перекладины удар Барко, а Джику не смог подстроиться под мяч, находясь перед беззащитным углом ворот. Зато Мартинс после блестящего длинного паса ганского защитника снял вопросы об исходе игры.
И настоящим украшением матча стала комбинация Барко и Зобнина, после чего Солари остроумно пропустил мяч Пруцеву.
Гости просто не справлялись с предложенным темпом. Как минимум точечное усиление «Родине» необходимо.
А уж как заиграет «Спартак», если Карседо все-таки получит штатного бомбардира!
Андрей Кузичев