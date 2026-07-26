«Воробьев ушел, но у них есть, кому забивать»: Павлюченко выбрал ставку на матч «Локомотив» — «Ахмат»

Прогноз: победа «Локомотива», коэффициент — 1.65
«Локомотиву» в первом туре может быть сложнее, чем многим другим фаворитам. «Ахмат» точно даст бой и будет цепляться, прессинговать и навязывать борьбу. Большого превосходства хозяев я не жду, игра может получиться очень равной. Первый тур, вообще, всегда непростой: все физически хорошо готовы, у всех свежие эмоции, все хотят сразу показать себя.
Но у «Локомотива» есть хорошие исполнители в атаке и футболисты, которые могут решить эпизод. Да, Воробьев ушел, а он в прошлом сезоне забивал и был важным игроком впереди. Но все равно у команды есть кому создавать моменты и забивать. Дома «Локомотив» должен больше атаковать, держать мяч и использовать поддержку трибун.
Думаю, матч получится тяжелым и близким к ничейному. «Ахмат» будет биться до конца, но в концовке «Локомотив» может найти свой момент и забить решающий мяч. За счет домашнего поля, качества в атаке и поддержки болельщиков хозяева должны забирать эту игру. Пусть будет сложная победа «Локомотива», — цитирует Павлюченко «СтавкаТВ».
Матч первого тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» пройдет 26 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.