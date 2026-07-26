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«Воробьев ушел, но у них есть, кому забивать»: Павлюченко выбрал ставку на матч «Локомотив» — «Ахмат»

Экс-игрок «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат».

Источник: fckrasnodar.ru

Прогноз: победа «Локомотива», коэффициент — 1.65

«Локомотиву» в первом туре может быть сложнее, чем многим другим фаворитам. «Ахмат» точно даст бой и будет цепляться, прессинговать и навязывать борьбу. Большого превосходства хозяев я не жду, игра может получиться очень равной. Первый тур, вообще, всегда непростой: все физически хорошо готовы, у всех свежие эмоции, все хотят сразу показать себя.

Но у «Локомотива» есть хорошие исполнители в атаке и футболисты, которые могут решить эпизод. Да, Воробьев ушел, а он в прошлом сезоне забивал и был важным игроком впереди. Но все равно у команды есть кому создавать моменты и забивать. Дома «Локомотив» должен больше атаковать, держать мяч и использовать поддержку трибун.

Думаю, матч получится тяжелым и близким к ничейному. «Ахмат» будет биться до конца, но в концовке «Локомотив» может найти свой момент и забить решающий мяч. За счет домашнего поля, качества в атаке и поддержки болельщиков хозяева должны забирать эту игру. Пусть будет сложная победа «Локомотива», — цитирует Павлюченко «СтавкаТВ».

Матч первого тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» пройдет 26 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

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