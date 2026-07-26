«Воробьев ушел, но у них есть, кому забивать»: Павлюченко выбрал ставку на матч «Локомотив» — «Ахмат»

Но у «Локомотива» есть хорошие исполнители в атаке и футболисты, которые могут решить эпизод. Да, Воробьев ушел, а он в прошлом сезоне забивал и был важным игроком впереди. Но все равно у команды есть кому создавать моменты и забивать. Дома «Локомотив» должен больше атаковать, держать мяч и использовать поддержку трибун.