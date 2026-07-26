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«Мы пытались бежать в атаку, но со “Спартаком” так играть нельзя». Пресс-конференция Карседо и Диаса

Главные тренеры «Спартака» и «Родины» ответили на вопросы журналистов.

Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» начал новый сезон с домашнего разгрома дебютанта РПЛ «Родины» (3:0). После матча главные тренеры команд Хуан Карлос Карседо и Хуан Диас ответили на вопросы журналистов.

Карседо: «Конкуренция в команде — это правильно»

— Как оцените дебют Парады? На какую позицию его рассматриваете?

— Он тренировался с нами 10 дней. Перед матчем спрашивали, готов ли он выйти — он ответил, что да. Он левый защитник, но может сыграть и в центре. Сегодня использовали его в тройке.

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— Сегодня появился на поле Кристофер Мартинс, видели его на острие атаки. Нашли для него новую позицию?

— Главное, что у нас есть 2−3 человека, которые готовы сыграть в атаке. Мартинс — это универсальный игрок, который может закрыть несколько позиций. Он приносит пользу, всегда играет с полной самоотдачей, вопросов по его отношению нет. Сегодня приняли решение, что выйдет в старте Угальде. Гарсия также работает и готов. Конкуренция в команде — это правильно.

— В матче случился неприятный отрезок для вашей команды — с начала второго тайма по 60 минуту, кода вы сделали замены. Что случилось с командой?

— Соглашусь с вами. После первого гола мы долго не могли забить второй. Но нужно отдать должное «Родине», это хорошая конкурентоспособная команда. Что касается замен, то мы хотели помочь команде в сложный момент. Ребята вышли с правильным отношением и желанием.

— Была ли замена Фернандеша связана с травмой?

— Он сам попросил замену. Ничего серьезного нет, но бегать полноценно не мог. Тем более, Денисов был готов помочь команде.

Диас: «Спортивный блок ищет усиление, и оно будет»

— Какие общие впечатления от игры?

— Мы ехали сюда, хотели быть собой, играть так, как раньше. Но против нас «Спартак», большая команда. Мы неплохо оборонялись в первом тайме, было пространство, выбегали, могли забить. Еще момент с пенальти… Нам показалось, что это именно пенальти. Во втором тайме просил футболистов не бояться, играть от себя. Неплохо начали, владели мячом, и до 80-й минуты была неплохая игра. Но после второго гола стало тяжело. Пытались бежать, забить, но со «Спартаком» так нельзя.

— Вы не успели отреагировать на замены «Спартака»?

— У соперника вышли футболисты такого же уровня, что в старте, но свежие. У нас таких возможностей нет. Неприятно проигрывать 0:3, но так случилось. Надо идти дальше.

— Вы приобрели Икера Посо. Где вы его видите?

— Мы играли в определенном стиле, понимали, чего нам не хватает. Спортивный блок подбирал игрока под требования, которые нам нужны. Считаем, что Посо нам поможет.

— Обычно после выхода в РПЛ следует усиление состава, появляются новые игроки. У вас не совсем так. Почему?

— Прежде всего, я тренер, мое дело — готовить команду. Спортивный блок ведет постоянную работу, он всегда ищет усиление, и оно будет. Но я тренер, мне нужно добиваться результата с этим составом. Футболисты сделали большой шаг после выхода в РПЛ, они заслуживают играть.

Артем Бухаев

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