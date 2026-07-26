«Мы пытались бежать в атаку, но со “Спартаком” так играть нельзя». Пресс-конференция Карседо и Диаса

— Мы ехали сюда, хотели быть собой, играть так, как раньше. Но против нас «Спартак», большая команда. Мы неплохо оборонялись в первом тайме, было пространство, выбегали, могли забить. Еще момент с пенальти… Нам показалось, что это именно пенальти. Во втором тайме просил футболистов не бояться, играть от себя. Неплохо начали, владели мячом, и до 80-й минуты была неплохая игра. Но после второго гола стало тяжело. Пытались бежать, забить, но со «Спартаком» так нельзя.