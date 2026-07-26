Ole: «Спартак» хочет получить за 50 процентов прав на Барко 4−5 миллионов долларов

По данным источника, переговоры по поводу трансфера 27-летнего аргентинца идут непросто. «Спартак» в случае успешной сделки хочет получить от 4 до 5 миллионов долларов за 50 процентов прав на Барко, и «Ривер» постарается снизить эту сумму, чтобы осуществить возвращение футболиста. Сам игрок хотел бы сменить команду по личным причинам.