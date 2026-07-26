Ole: «Спартак» хочет получить за 50 процентов прав на Барко 4−5 миллионов долларов

«Ривер Плейт» заинтересован в подписании полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко, сообщает Ole.
По данным источника, переговоры по поводу трансфера 27-летнего аргентинца идут непросто. «Спартак» в случае успешной сделки хочет получить от 4 до 5 миллионов долларов за 50 процентов прав на Барко, и «Ривер» постарается снизить эту сумму, чтобы осуществить возвращение футболиста. Сам игрок хотел бы сменить команду по личным причинам.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 16 миллионов евро.
Барко играет за «Спартак» с 2024 года, куда перешел из «Ривер Плейт». Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
В сезоне-2025/26 в 37 матчах футболист забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.