Зобнин: футболисты «Спартака» помогут госпитализированной певице МакSим

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» после выходного соберутся и обсудят, как помочь госпитализированной певице МакSим. Об этом ТАСС рассказал капитан и полузащитник красно-белых Роман Зобнин.
Певица Марина Максимова (МакSим) сообщила в своем Telegram-канале, что отменила концерт 25 июля в Павлодаре из-за ухудшения здоровья на фоне стресса после смерти отца.
«Видел, что певица МакSим попала в больницу. Сейчас у нас будет выходной, после него обязательно соберемся, обсудим этот момент, — сказал Зобнин. — Обязательно поможем. Может быть, запишем какое-то видео. Если нужно финансово помочь, конечно, все это сделаем. Следим, желаем здоровья».
Артистка написала, что «большое горе» произошло в ее семье несколько дней назад и сейчас она переживает очень тяжелый период. На фоне сильнейшего стресса состояние здоровья МакSим резко ухудшилось, из-за чего ей потребовалась госпитализация. Она проходит лечение.
Песня МакSим «Знаешь ли ты» является неофициальным гимном «Спартака». Она в том числе исполняется при больших победах клуба.