Зобнин: футболисты «Спартака» помогут госпитализированной певице МакSим

«Видел, что певица МакSим попала в больницу. Сейчас у нас будет выходной, после него обязательно соберемся, обсудим этот момент, — сказал Зобнин. — Обязательно поможем. Может быть, запишем какое-то видео. Если нужно финансово помочь, конечно, все это сделаем. Следим, желаем здоровья».