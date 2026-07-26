В «Родине» рассказали о планах по усилению команды: «Не разбрасываемся деньгами»

«Эта игра никак не повлияла на трансферы, ни в плюс, ни в минус. Мы, прежде всего, рассчитываем на внутренний рост нашего коллектива в целом и наших игроков, которые заслужили право играть за “Родину” в РПЛ — им нужно время. А потенциальные новички будут.



Мы не разбрасываемся деньгами, а точечно работаем по тем игрокам, которых наметили. Их нужно хладнокровно ждать и каждые два-три дня совершать шаги, которые приблизят их приход. Чтобы не переплачивать, нужно будет дожимать ситуацию в августе, именно тогда запросы потенциальных новичков опустятся до разумных», — сказал Зинин «СЭ».