В «Родине» рассказали о планах по усилению команды: «Не разбрасываемся деньгами»

«Эта игра никак не повлияла на трансферы, ни в плюс, ни в минус. Мы, прежде всего, рассчитываем на внутренний рост нашего коллектива в целом и наших игроков, которые заслужили право играть за “Родину” в РПЛ — им нужно время. А потенциальные новички будут.
Мы не разбрасываемся деньгами, а точечно работаем по тем игрокам, которых наметили. Их нужно хладнокровно ждать и каждые два-три дня совершать шаги, которые приблизят их приход. Чтобы не переплачивать, нужно будет дожимать ситуацию в августе, именно тогда запросы потенциальных новичков опустятся до разумных», — сказал Зинин «СЭ».
Во 2-м туре чемпионата России-2026/27 «Родина» примет на своем поле «Ростов».
Хуан Карлос Карседо
Хуан Диас
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
24′
Кристофер Мартинс
(Александр Джику)
79′
Данил Пруцев
(Роман Зобнин)
86′
98
Александр Максименко
7
Пабло Солари
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
63′
4
Александр Джику
33
Виктор Парада
63′
97
Даниил Денисов
10
Маркиньос
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
63′
35
Кристофер Мартинс
6
Срджан Бабич
84′
25
Данил Пруцев
13
Сергей Волков
10
Йорди Рейна
26
Артем Мещанинов
6
Руслан Фищенко
9
Артем Максименко
99
Иван Тимошенко
73′
88
Артем Сокол
82′
80
Станислав Бессмертный
49
Илья Дятлов
38′
75′
3
Лео Гогличидзе
17
Солтмурад Бакаев
75′
38
Леон Мусаев
55
Митя Крижан
75′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
5
Андрей Егорычев
32′
54′
8
Икер Посо
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти