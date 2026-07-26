Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Енисей
2
:
Велес
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
17.00
П2
51.00
Футбол. Первая лига
16:00
Ленинградец
:
Урал
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.77
П2
1.69
Футбол. Премьер-лига
17:00
Локомотив
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.04
П2
5.10
Футбол. Первая лига
17:00
Торпедо
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.45
П2
4.50
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.33
П2
3.78
Футбол. Первая лига
18:00
Сочи
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.48
П2
3.87
Футбол. Премьер-лига
19:30
Оренбург
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.26
П2
2.90
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.98
X
3.47
П2
2.12

В «Родине» рассказали о планах по усилению команды: «Не разбрасываемся деньгами»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об усилении команды.

Источник: Спорт-Экспресс

«Эта игра никак не повлияла на трансферы, ни в плюс, ни в минус. Мы, прежде всего, рассчитываем на внутренний рост нашего коллектива в целом и наших игроков, которые заслужили право играть за “Родину” в РПЛ — им нужно время. А потенциальные новички будут.

Мы не разбрасываемся деньгами, а точечно работаем по тем игрокам, которых наметили. Их нужно хладнокровно ждать и каждые два-три дня совершать шаги, которые приблизят их приход. Чтобы не переплачивать, нужно будет дожимать ситуацию в августе, именно тогда запросы потенциальных новичков опустятся до разумных», — сказал Зинин «СЭ».

Во 2-м туре чемпионата России-2026/27 «Родина» примет на своем поле «Ростов».

Спартак
3:0
Первый тайм: 1:0
Родина
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
25.07.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 23601 зритель
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Хуан Диас
Голы
Спартак
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
24′
Кристофер Мартинс
(Александр Джику)
79′
Данил Пруцев
(Роман Зобнин)
86′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
7
Пабло Солари
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
63′
4
Александр Джику
33
Виктор Парада
63′
97
Даниил Денисов
10
Маркиньос
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
63′
35
Кристофер Мартинс
6
Срджан Бабич
84′
25
Данил Пруцев
Родина
13
Сергей Волков
10
Йорди Рейна
26
Артем Мещанинов
6
Руслан Фищенко
9
Артем Максименко
99
Иван Тимошенко
73′
88
Артем Сокол
82′
80
Станислав Бессмертный
49
Илья Дятлов
38′
75′
3
Лео Гогличидзе
17
Солтмурад Бакаев
75′
38
Леон Мусаев
55
Митя Крижан
75′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
5
Андрей Егорычев
32′
54′
8
Икер Посо
Статистика
Спартак
Родина
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
26
7
Удары в створ
9
4
Угловые
12
4
Фолы
11
14
Офсайды
6
0
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти