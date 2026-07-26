Данил Круговой — об интересе «Спартака» этим летом: Наверное, что-то было

— Была информация в СМИ, что этим летом «Спартак» снова тобой интересовался, пытался приобрести.
— Ну, была и была. Наверное, что-то было.
— Тебе что-то конкретное известно?
— Может быть, и известно. Но это все, что могу сказать, — сказал Круговой.
Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Спартак» пытался приобрести левого защитника ЦСКА Данила Кругового. По информации источника, «Спартак» направил запрос в армейский клуб по поводу Кругового, однако в ЦСКА заявили, что никого из костяка команды, особенно российских игроков, продавать не намерены.
В сезоне-2025/2026 Данил Круговой провел 43 матча за московский ЦСКА во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 млн евро.