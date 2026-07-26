Данил Круговой — об интересе «Спартака» этим летом: Наверное, что-то было

Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Спартак» пытался приобрести левого защитника ЦСКА Данила Кругового. По информации источника, «Спартак» направил запрос в армейский клуб по поводу Кругового, однако в ЦСКА заявили, что никого из костяка команды, особенно российских игроков, продавать не намерены.